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Демешин накажет виновных в затягивании строительства дамбы в Хабаровске

Демешин накажет виновных в затягивании строительства дамбы в Хабаровске - РИА Новости, 09.04.2025

Демешин накажет виновных в затягивании строительства дамбы в Хабаровске

К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены виновные в затягивании сроков строительства дамбы в Хабаровске, минстрою региона поручено за... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:38:00+03:00

2025-04-09T13:38:00+03:00

2025-04-09T13:38:00+03:00

хабаровский край

хабаровск

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены виновные в затягивании сроков строительства дамбы в Хабаровске, минстрою региона поручено за предстоящий месяц закончить бетонирование порога гидрозащитного сооружения, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Хабаровчане устали от обещаний профильных чиновников достроить дамбу в Индустриальном районе. Прошло больше 12 лет после масштабного наводнения, и мы до сих пор не можем показать людям, что защитное сооружение полностью готово!.. Дал минстрою региона месяц, чтобы закончить бетонирование порога дамбы. Руководителей, допустивших затягивание сроков, ждёт строгая дисциплинарная ответственность. Я всех предупреждал, что времени на раскачку нет", - написал Демешин в своем Telegram-канале. В видео с совещания, размещенном на канале, глава региона назвал фамилии виновных в затягивании сроков сдачи объекта. "Служебную проверку в отношении Виктора Алексеевича Витиника (и.о. зампреда правительства края) и Анастасии Геннадьевны Зотеевой (и.о. министра строительства края). Две недели - срок на представление мне предложений о строгой дисциплинарной ответственности указанных должностных лиц... Отвечайте за свои обязательства", - указал губернатор. Глава региона заявил, что на третьем этапе возведения дамбы должен быть залит монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 метров. Подрядная организация бралась сделать это до 28 марта. "Но мне по-прежнему рассказывают про отложения ила и грунта и необходимость задействовать земснаряд или плавучие краны. И тут опять проблема - надо ждать, пока полностью сойдёт лёд", - констатировал губернатор. Защитное гидротехническое сооружение возводится в три этапа. Первый – включает в себя пятикилометровый участок дамбы от базы отдыха "Дельфин" до входа в Амурский затон, второй – почти трехсотметровый участок около торгового центра "Броско Молл". Третий этап – это устои заградительного сооружения, монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 метров - составной части затворного сооружения. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии объекта капстроительства "Защита от затопления территории Южного округа города Хабаровска на участке улицы Пионерской от Дендрария до улицы Союзной". Документ подтверждает выполнение проектных задач и техрегламента, а также качество работ. Это означает, что первый и второй этапы строительства дамбы завершены, сообщало правительство региона в январе. Дамба длиной 5,5 километра станет частью самой большой на Дальнем Востоке пешеходной набережной протяженностью 12 километров, уточняло правительство региона. Гидротехническое сооружение сможет защитить 16 городских улиц на территории площадью 300 гектаров.

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хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровск, дмитрий демешин