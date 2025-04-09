https://ria.ru/20250409/dagestan-2010132657.html

В Дагестане продлили арест экс-замминистра образования

В Дагестане продлили арест экс-замминистра образования - РИА Новости, 09.04.2025

В Дагестане продлили арест экс-замминистра образования

Арест бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову по делу о получении взятки в 60 миллионов рублей продлен еще на два месяца,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T00:48:00+03:00

2025-04-09T00:48:00+03:00

2025-04-09T00:48:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Арест бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову по делу о получении взятки в 60 миллионов рублей продлен еще на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. В начале ноября 2024 года СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был освобожден от должности в сентябре 2024 года. "Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Халида Нурмагомедова до 6 июня включительно", – сообщила собеседница агентства. По версии следствия, с 2013 по 2023 годы он получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009370356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)