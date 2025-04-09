В Дагестане продлили арест экс-замминистра образования
Арест экс-замминистра образования Дагестана Нурмагомедова продлили до 6 июня
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Арест бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову по делу о получении взятки в 60 миллионов рублей продлен еще на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
В начале ноября 2024 года СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был освобожден от должности в сентябре 2024 года.
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"Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Халида Нурмагомедова до 6 июня включительно", – сообщила собеседница агентства.
По версии следствия, с 2013 по 2023 годы он получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.
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