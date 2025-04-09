https://ria.ru/20250409/chuvashija-2010357959.html
В Чувашии возбудили дело после осквернения Вечного огня
В Чувашии возбудили дело после осквернения Вечного огня - РИА Новости, 09.04.2025
В Чувашии возбудили дело после осквернения Вечного огня
Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России в Чувашии подростками, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:57:00+03:00
2025-04-09T23:57:00+03:00
2025-04-09T23:57:00+03:00
происшествия
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России в Чувашии подростками, сообщает СУСК по региону. Региональный следком в своем Telegram-канале опубликовало фото, на котором трое подростков сидят вокруг Вечного огня, держа в руках банки с пивом. По кадрам видно, что мемориал в шелухе семечек. "СУСКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Чебоксары в возрасте 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 5 апреля подростки на территории Мемориального парка "Победа" в Чебоксарах, выражая явное неуважение к обществу и оскорбляя память защитников Отечества, совершили действия, оскверняющие символ воинской славы - "Монумент в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". "Следователем проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших", - следует из релиза ведомства.
https://ria.ru/20250324/deti-2007025881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, чебоксары
Происшествия, Россия, Чебоксары
В Чувашии возбудили дело после осквернения Вечного огня
СК возбудил дело после осквернения подростками Вечного огня в Чебоксарах
УФА, 9 апр - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России в Чувашии подростками, сообщает СУСК по региону
.
Региональный следком в своем Telegram-канале опубликовало фото, на котором трое подростков сидят вокруг Вечного огня, держа в руках банки с пивом. По кадрам видно, что мемориал в шелухе семечек.
"СУСКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Чебоксары
в возрасте 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ
(осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 5 апреля подростки на территории Мемориального парка "Победа" в Чебоксарах, выражая явное неуважение к обществу и оскорбляя память защитников Отечества, совершили действия, оскверняющие символ воинской славы - "Монумент в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
"Следователем проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших", - следует из релиза ведомства.