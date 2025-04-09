https://ria.ru/20250409/chuvashija-2010357959.html

В Чувашии возбудили дело после осквернения Вечного огня

В Чувашии возбудили дело после осквернения Вечного огня - РИА Новости, 09.04.2025

В Чувашии возбудили дело после осквернения Вечного огня

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России в Чувашии подростками, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:57:00+03:00

2025-04-09T23:57:00+03:00

2025-04-09T23:57:00+03:00

происшествия

россия

чебоксары

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УФА, 9 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России в Чувашии подростками, сообщает СУСК по региону. Региональный следком в своем Telegram-канале опубликовало фото, на котором трое подростков сидят вокруг Вечного огня, держа в руках банки с пивом. По кадрам видно, что мемориал в шелухе семечек. "СУСКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Чебоксары в возрасте 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 5 апреля подростки на территории Мемориального парка "Победа" в Чебоксарах, выражая явное неуважение к обществу и оскорбляя память защитников Отечества, совершили действия, оскверняющие символ воинской славы - "Монумент в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". "Следователем проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших", - следует из релиза ведомства.

https://ria.ru/20250324/deti-2007025881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, чебоксары