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Отделение краткосрочного пребывания впервые откроют в больнице Челябинска - РИА Новости, 09.04.2025
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Челябинская область
 
14:22 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/chelyabinsk-2010239565.html
Отделение краткосрочного пребывания впервые откроют в больнице Челябинска
Отделение краткосрочного пребывания впервые откроют в больнице Челябинска - РИА Новости, 09.04.2025
Отделение краткосрочного пребывания впервые откроют в больнице Челябинска
Челябинская область продолжает модернизацию медицинских учреждений, так, впервые в челябинской больнице открывается отделение краткосрочного пребывания для... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:22:00+03:00
2025-04-09T14:22:00+03:00
челябинская область
челябинск
алексей текслер
здравоохранение
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Челябинская область продолжает модернизацию медицинских учреждений, так, впервые в челябинской больнице открывается отделение краткосрочного пребывания для диагностики и помощи пациентам, не нуждающихся в длительной госпитализации, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Продолжаем модернизацию медицинской инфраструктуры региона. Приехал проверить модернизированные отделения в областную клиническую больницу №3 Челябинска, которую многие знают как больницу скорой помощи… Увидев своими глазами, поговорив с врачами и пациентами, отмечу: по многим направлениям сегодня возможности "тройки" соответствуют самым передовым требованиям. И не только в России. Наша задача — сохранять динамику изменений, чтобы таких возможностей у наших врачей было всё больше", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что в больнице открывается новое отделение скорой помощи краткосрочного пребывания. "Оно необходимо для диагностики и помощи пациентам с заболеваниями, которые не нуждаются в длительной госпитализации — например, острые аллергические реакции, гипертонические кризы, кардиология и другое. В отделении современное оборудование, условия комфортные. Уверен, что формат покажет свою эффективность", - пояснил Текслер. Кроме того, глава региона осмотрел отделение реабилитации. "До недавнего времени это направление было недооценено, что неправильно. Мы отделение укрепили, собрали лучшее оборудование. Получилась уникальная база, и не только в масштабах региона. Здесь можно пройти полноценную реабилитацию после травм, даже таких тяжелых, как черепно-мозговые. Уже сейчас отделение реабилитации востребовано, здесь помогают восстанавливаться и раненым бойцам-участникам СВО. С учетом возможностей базы поручил эту работу наращивать", - пояснил глава региона. Также в больнице появился новый кабинет мультиспиральной компьютерной томографии. "Само отделение расположено на 8-м этаже и поднять современный томограф на такую высоту — беспрецедентная операция. Оно того стоило, ведь больница получила единое подразделение — нейромодуль, куда входят отделение нейрохирургии с экстренными, плановыми пациентами, нейрореанимация и операционная. Это позволяет экономить время, которое в экстренных ситуациях спасает человеку жизнь", - добавил он. По словам министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской, отделение краткосрочного пребывания уникально для Челябинской области. "Таких отделений у нас нет, мы открываем его впервые. Оно предназначено для улучшения качества оказания помощи пациентам, особенно тем, кто поступает в экстренном порядке…. Это отделение позволит нам максимально обеспечить комфорт пациенту при поступлении в приемный покой, и он помещается в палату, где будет производиться забор крови… здесь для диагностики пациенты могут находиться до 3 суток. Отделение рассчитано на 26 коек, палаты там двухместные и четырехместные с круглосуточным наблюдением медицинской сестры", - сказала она журналистам. Это отделение – дополнительный комфорт, чтобы все потоки пациентов распределить, также в отделении работают все специалисты, которые необходимы – узкие специалисты в ОКБ-3 дежурят в приемных покоях, сказала она. На сегодняшний день отделение лицензируется и в ближайшие дни начнет работать, кроме того, аналогичные отделения будут созданы в крупных больницах региона, добавила Колчинская. По данным минздрава региона, в Челябинской области продолжается масштабная модернизация медицинских учреждений, так, в Челябинске с 2023 года обновляются корпуса городской клинической больницы №6. Капитальный ремонт терапевтического корпуса №2 начался летом 2023 года. Как отмечает главврач горбольницы №6 Владимир Самохвалов, для того, чтобы дать корпусам "новую жизнь", ведется колоссальная работа. "Мы параллельно осуществляем преобразование нескольких крупных объектов. Такой процесс требует большого количества времени, труда и терпения. Несмотря на то, что в один момент нам пришлось полностью освободить трёхэтажное здание, работа отделений и оказание медпомощи не прекращались. В планах – разработка проекта перепланировки помещений первого и цокольного этажей для размещения нового подразделения – центра диализа", - цитирует пресс-служба слова Самохвалова. По данным правительства региона, за время реализации программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" в Челябинской области было построено 59 медицинских учреждений, в том числе 54 ФАПа, 2 офиса врачей общей практики, 3 врачебные амбулатории. Проведен капитальный ремонт на 231 объекте здравоохранения. Закупалось оборудование в больницы региона, в том числе высокотехнологичное. Например, в областную больницу рабочего поселка Локомотивный поступил цифровой рентгеновский маммограф, а в городскую больницу №2 Коркино – флюорограф. Всего с 2021 года приобретено более 3,2 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20250313/zhkh-2004736878.html
https://ria.ru/20250321/gubernator-2006427359.html
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челябинск, алексей текслер, здравоохранение
Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, Здравоохранение
Отделение краткосрочного пребывания впервые откроют в больнице Челябинска

Текслер: в челябинской больнице открывается отделение краткосрочной помощи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Челябинская область продолжает модернизацию медицинских учреждений, так, впервые в челябинской больнице открывается отделение краткосрочного пребывания для диагностики и помощи пациентам, не нуждающихся в длительной госпитализации, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Продолжаем модернизацию медицинской инфраструктуры региона. Приехал проверить модернизированные отделения в областную клиническую больницу №3 Челябинска, которую многие знают как больницу скорой помощи… Увидев своими глазами, поговорив с врачами и пациентами, отмечу: по многим направлениям сегодня возможности "тройки" соответствуют самым передовым требованиям. И не только в России. Наша задача — сохранять динамику изменений, чтобы таких возможностей у наших врачей было всё больше", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что в больнице открывается новое отделение скорой помощи краткосрочного пребывания. "Оно необходимо для диагностики и помощи пациентам с заболеваниями, которые не нуждаются в длительной госпитализации — например, острые аллергические реакции, гипертонические кризы, кардиология и другое. В отделении современное оборудование, условия комфортные. Уверен, что формат покажет свою эффективность", - пояснил Текслер.
Кроме того, глава региона осмотрел отделение реабилитации. "До недавнего времени это направление было недооценено, что неправильно. Мы отделение укрепили, собрали лучшее оборудование. Получилась уникальная база, и не только в масштабах региона. Здесь можно пройти полноценную реабилитацию после травм, даже таких тяжелых, как черепно-мозговые. Уже сейчас отделение реабилитации востребовано, здесь помогают восстанавливаться и раненым бойцам-участникам СВО. С учетом возможностей базы поручил эту работу наращивать", - пояснил глава региона.
Также в больнице появился новый кабинет мультиспиральной компьютерной томографии. "Само отделение расположено на 8-м этаже и поднять современный томограф на такую высоту — беспрецедентная операция. Оно того стоило, ведь больница получила единое подразделение — нейромодуль, куда входят отделение нейрохирургии с экстренными, плановыми пациентами, нейрореанимация и операционная. Это позволяет экономить время, которое в экстренных ситуациях спасает человеку жизнь", - добавил он.
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По словам министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской, отделение краткосрочного пребывания уникально для Челябинской области. "Таких отделений у нас нет, мы открываем его впервые. Оно предназначено для улучшения качества оказания помощи пациентам, особенно тем, кто поступает в экстренном порядке…. Это отделение позволит нам максимально обеспечить комфорт пациенту при поступлении в приемный покой, и он помещается в палату, где будет производиться забор крови… здесь для диагностики пациенты могут находиться до 3 суток. Отделение рассчитано на 26 коек, палаты там двухместные и четырехместные с круглосуточным наблюдением медицинской сестры", - сказала она журналистам.
Это отделение – дополнительный комфорт, чтобы все потоки пациентов распределить, также в отделении работают все специалисты, которые необходимы – узкие специалисты в ОКБ-3 дежурят в приемных покоях, сказала она. На сегодняшний день отделение лицензируется и в ближайшие дни начнет работать, кроме того, аналогичные отделения будут созданы в крупных больницах региона, добавила Колчинская.
По данным минздрава региона, в Челябинской области продолжается масштабная модернизация медицинских учреждений, так, в Челябинске с 2023 года обновляются корпуса городской клинической больницы №6. Капитальный ремонт терапевтического корпуса №2 начался летом 2023 года.
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Как отмечает главврач горбольницы №6 Владимир Самохвалов, для того, чтобы дать корпусам "новую жизнь", ведется колоссальная работа. "Мы параллельно осуществляем преобразование нескольких крупных объектов. Такой процесс требует большого количества времени, труда и терпения. Несмотря на то, что в один момент нам пришлось полностью освободить трёхэтажное здание, работа отделений и оказание медпомощи не прекращались. В планах – разработка проекта перепланировки помещений первого и цокольного этажей для размещения нового подразделения – центра диализа", - цитирует пресс-служба слова Самохвалова.
По данным правительства региона, за время реализации программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" в Челябинской области было построено 59 медицинских учреждений, в том числе 54 ФАПа, 2 офиса врачей общей практики, 3 врачебные амбулатории. Проведен капитальный ремонт на 231 объекте здравоохранения. Закупалось оборудование в больницы региона, в том числе высокотехнологичное. Например, в областную больницу рабочего поселка Локомотивный поступил цифровой рентгеновский маммограф, а в городскую больницу №2 Коркино – флюорограф. Всего с 2021 года приобретено более 3,2 тысячи единиц техники.
 
Челябинская областьЧелябинскАлексей ТекслерЗдравоохранение
 
 
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