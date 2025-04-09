https://ria.ru/20250409/burjatija-2010159159.html

В Бурятии пал травы стал причиной пожара на 2 тысячи гектар

В Бурятии пал травы стал причиной пожара на 2 тысячи гектар - РИА Новости, 09.04.2025

В Бурятии пал травы стал причиной пожара на 2 тысячи гектар

Пал травы в Мухоршибирском районе Бурятии стал причиной пожара на 2 тысячах гектаров, он перекинулся на ферму, где погибли три коровы, огонь уничтожил также... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:49:00+03:00

2025-04-09T08:49:00+03:00

2025-04-09T10:29:00+03:00

мухоршибирский район

заиграевский район

кижингинский район

происшествия

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ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. Пал травы в Мухоршибирском районе Бурятии стал причиной пожара на 2 тысячах гектаров, он перекинулся на ферму, где погибли три коровы, огонь уничтожил также постройки и автомобили, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. "Вчера в Мухоршибирском районе загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространилось и перешло на постройки, находящиеся на ферме. Огонь уничтожил деревянный сарай, два автомобиля, три хозяйственные постройки, также погибли три коровы... Пожар был потушен в 4.36 местного времени 9 апреля (23.36 мск вторника) на площади в 2 тысячи гектаров", - говорится в сообщении агентства ГО и ЧС республики. Прибывшие пожарные подразделения 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольных пожарных команд оперативно локализовали возгорание на территории фермы. Агентство уточнило, что пожарные спасли комбайн и трактор, 20 коров, 30 тюков сена и две постройки. Республиканское агентство отметило, что при этом пламя стремительно распространилось по сухой траве, существовала угроза перехода огня на село Шаралдай. Более 110 человек и 36 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС Мухоршибирского района защитили населенный пункт от огня. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем, подчеркнуло ведомство. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, за прошедшие сутки в республике обнаружены три возгорания в Еравнинском и Заиграевском районах, ликвидированы шесть лесных пожаров в Заиграевском, Кижингинском и Хоринском районах на общей площади в 592,7 гектара. По оперативным данным, в среду утром действуют 11 лесных пожаров в Еравнинском и Кижингинском районах на общей площади в 2 475,8 гектара. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет, тушение осложняется сильным ветром, сообщает агентство. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введен режим ЧС, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20250409/pozhary-2010146706.html

https://ria.ru/20250404/pozhary-2009242508.html

мухоршибирский район

заиграевский район

кижингинский район

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мухоршибирский район, заиграевский район, кижингинский район, происшествия