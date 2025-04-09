СМИ: Германия планирует создать спутниковую группировку в космосе
Бундесвер планирует создать свою спутниковую группировку в космосе к 2029 году
© Фото : Maxar TechnologiesХудожесвенное изображение группы спутников
© Фото : Maxar Technologies
Художесвенное изображение группы спутников. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бундесвер (ВС Германии) планирует создать по меньшей мере одну спутниковую группировку в космосе к 2029 году, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственную информацию.
Представитель министерства обороны подтвердил изданию соответствующие планы, но "по соображениям национальной безопасности" не предоставил подробной информации о стоимости или технических деталях проекта.
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"Рассматриваются различные варианты возможного создания спутниковых группировок для удовлетворения растущей потребности в космической разведке с использованием национальных возможностей", - заявил представитель министерства.
По оценкам экспертов, одна спутниковая группировка может стоить до 10 миллиардов евро. В настоящий момент бундесвер использует в космосе всего восемь-десять спутников, в то время как для спутниковой группировки требуется несколько сотен. По этой причине Германия до сих пор полагалась на спутниковые системы союзников, в первую очередь США. Однако теперь Германия хочет стать более независимой и, по информации источников в отрасли, бундесвер в первую очередь надеется на отечественные компании, пишет издание.
Переговоры об этом проекте ведутся на высшем уровне бундесвера. Как отмечает газета, после формирования немецкого правительства это должно быть закреплено в новом федеральном бюджете. В планах допускается сотрудничество Германии с отдельными европейскими странами в создании спутниковых группировок, однако пока это чисто немецкий проект, отмечает издание.
По данным источников газеты, министерство обороны ведет переговоры с немецкими компаниями. Самыми передовыми немецкими компаниями в космической отрасли на данный момент являются стартапы Isar Aerospace, RFA и Hyimpulse.
Глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман раннее заявлял, что Европе нужен суверенный доступ к космосу и собственные спутниковые группировки, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США. В связи с этим он отметил прогресс с малыми ракетами и привел в пример компанию Isar Aerospace, которая осуществила первый тестовый запуск своей ракеты-носителя Spectrum в конце марта.
В феврале лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркивал важность независимого европейского доступа к космосу в свете изменения внешней политики США.