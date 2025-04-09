https://ria.ru/20250409/bpla-2010349522.html

Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 09.04.2025

Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 19 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:51:00+03:00

2025-04-09T21:51:00+03:00

2025-04-09T21:57:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

курская область

брянская область

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 19 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Девятого апреля т.г. в период с 20.15 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Калужской области, три - над территорией Республики Крым и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010229145.html

россия

курская область

брянская область

калужская область

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россия, курская область, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)