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Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами
Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 09.04.2025
Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 19 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:51:00+03:00
2025-04-09T21:51:00+03:00
2025-04-09T21:57:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 19 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Девятого апреля т.г. в период с 20.15 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Калужской области, три - над территорией Республики Крым и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010229145.html
россия
курская область
брянская область
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россия, курская область, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над регионами России