https://ria.ru/20250409/bpla-2010157853.html
Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром
Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром - РИА Новости, 09.04.2025
Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром
Бойцы отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявили и уничтожили расчет и место взлета украинского... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:38:00+03:00
2025-04-09T08:38:00+03:00
2025-04-09T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374117_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_f062fe82e0eb2476f511209aed9849f1.jpg
ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Бойцы отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявили и уничтожили расчет и место взлета украинского расчета БПЛА на часовярском направлении в населенном пункте Миньковка, видео уничтожения вражеской точки взлета оказалось в распоряжении РИА Новости. "В деле отряд "Барс-31" Добровольческого корпуса. Наши бойцы обнаружили точку взлета, место дислокации укронацистов. Дождавшись, пока "мавик" вернется на перезарядку, ударили двумя дронами на оптоволокне. Цель уничтожена", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
артемовск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374117_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_56c61f90971b23086e6c0b4631a21e84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, артемовск, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск, Донбасс
Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром
Бойцы отряда Барс-31 уничтожили украинских операторов БПЛА под Часовым Яром