https://ria.ru/20250409/bpla-2010157853.html

Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром

Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром - РИА Новости, 09.04.2025

Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром

Бойцы отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявили и уничтожили расчет и место взлета украинского... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:38:00+03:00

2025-04-09T08:38:00+03:00

2025-04-09T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск

донбасс

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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Бойцы отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявили и уничтожили расчет и место взлета украинского расчета БПЛА на часовярском направлении в населенном пункте Миньковка, видео уничтожения вражеской точки взлета оказалось в распоряжении РИА Новости. "В деле отряд "Барс-31" Добровольческого корпуса. Наши бойцы обнаружили точку взлета, место дислокации укронацистов. Дождавшись, пока "мавик" вернется на перезарядку, ударили двумя дронами на оптоволокне. Цель уничтожена", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

артемовск

донбасс

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часов яр, артемовск, донбасс