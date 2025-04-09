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Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 09.04.2025 (обновлено: 10:33 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/bpla-2010157853.html
Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром
Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром - РИА Новости, 09.04.2025
Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром
Бойцы отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявили и уничтожили расчет и место взлета украинского... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:38:00+03:00
2025-04-09T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Бойцы отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявили и уничтожили расчет и место взлета украинского расчета БПЛА на часовярском направлении в населенном пункте Миньковка, видео уничтожения вражеской точки взлета оказалось в распоряжении РИА Новости. "В деле отряд "Барс-31" Добровольческого корпуса. Наши бойцы обнаружили точку взлета, место дислокации укронацистов. Дождавшись, пока "мавик" вернется на перезарядку, ударили двумя дронами на оптоволокне. Цель уничтожена", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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часов яр, артемовск, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск, Донбасс
Отряд "Барс-31" уничтожил украинских операторов БПЛА под Часовым Яром

Бойцы отряда Барс-31 уничтожили украинских операторов БПЛА под Часовым Яром

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Бойцы отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявили и уничтожили расчет и место взлета украинского расчета БПЛА на часовярском направлении в населенном пункте Миньковка, видео уничтожения вражеской точки взлета оказалось в распоряжении РИА Новости.
"В деле отряд "Барс-31" Добровольческого корпуса. Наши бойцы обнаружили точку взлета, место дислокации укронацистов. Дождавшись, пока "мавик" вернется на перезарядку, ударили двумя дронами на оптоволокне. Цель уничтожена", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрАртемовскДонбасс
 
 
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