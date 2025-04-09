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Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска - РИА Новости, 09.04.2025
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10:52 09.04.2025 (обновлено: 10:53 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/bolshinstvo-2010182137.html
Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска
Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска - РИА Новости, 09.04.2025
Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска
Большинство американцев с леволиберальными убеждениями допускают физическое устранение оппонента, об этом говорят данные соцопросов, написал в своем... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:52:00+03:00
2025-04-09T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Большинство американцев с леволиберальными убеждениями допускают физическое устранение оппонента, об этом говорят данные соцопросов, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "По последнему опросу, большинство американских "левых" (убеждений – ред.) - 55 процентов - считают, что "приемлемо" устранять ("применять смертоносное насилие") политических оппонентов, 48 процентов считают, что было бы хорошо физически устранить Илона Маска, а 38 процентов считают, что убийство (президента США) Дональда Трампа будет "до известной степени обосновано", - отметил Пушков. Он пояснил, что опрос был проведен организацией Network Contagion Research Institute (NCRI) "среди 1300 американцев левацких (леволиберальных) убеждений". "В комментарии к опросу NCRI отметил, что "применение физического насилия к Дональду Трампу и Илону Маску становится все более обыденной", а "культура убийства" ("аssassination culture"), судя по всему, проникает в значительные сегменты американцев левацких убеждений", - заключил законодатель.
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в мире, сша, алексей пушков, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Алексей Пушков, Илон Маск, Дональд Трамп
Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска

Пушков: большинство левых в США допускают физическое устранение оппонентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Большинство американцев с леволиберальными убеждениями допускают физическое устранение оппонента, об этом говорят данные соцопросов, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"По последнему опросу, большинство американских "левых" (убеждений – ред.) - 55 процентов - считают, что "приемлемо" устранять ("применять смертоносное насилие") политических оппонентов, 48 процентов считают, что было бы хорошо физически устранить Илона Маска, а 38 процентов считают, что убийство (президента США) Дональда Трампа будет "до известной степени обосновано", - отметил Пушков.
Он пояснил, что опрос был проведен организацией Network Contagion Research Institute (NCRI) "среди 1300 американцев левацких (леволиберальных) убеждений".
"В комментарии к опросу NCRI отметил, что "применение физического насилия к Дональду Трампу и Илону Маску становится все более обыденной", а "культура убийства" ("аssassination culture"), судя по всему, проникает в значительные сегменты американцев левацких убеждений", - заключил законодатель.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Опрос показал отношение американцев к Трампу и Маску
31 марта, 23:10
 
В миреСШААлексей ПушковИлон МаскДональд Трамп
 
 
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