Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска
Пушков: большинство левых в США допускают физическое устранение оппонентов
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Большинство американцев с леволиберальными убеждениями допускают физическое устранение оппонента, об этом говорят данные соцопросов, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"По последнему опросу, большинство американских "левых" (убеждений – ред.) - 55 процентов - считают, что "приемлемо" устранять ("применять смертоносное насилие") политических оппонентов, 48 процентов считают, что было бы хорошо физически устранить Илона Маска, а 38 процентов считают, что убийство (президента США) Дональда Трампа будет "до известной степени обосновано", - отметил Пушков.
Он пояснил, что опрос был проведен организацией Network Contagion Research Institute (NCRI) "среди 1300 американцев левацких (леволиберальных) убеждений".
"В комментарии к опросу NCRI отметил, что "применение физического насилия к Дональду Трампу и Илону Маску становится все более обыденной", а "культура убийства" ("аssassination culture"), судя по всему, проникает в значительные сегменты американцев левацких убеждений", - заключил законодатель.
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