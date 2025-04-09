https://ria.ru/20250409/bolshinstvo-2010182137.html

Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска

Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска - РИА Новости, 09.04.2025

Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска

Большинство американцев с леволиберальными убеждениями допускают физическое устранение оппонента, об этом говорят данные соцопросов, написал в своем... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:52:00+03:00

2025-04-09T10:52:00+03:00

2025-04-09T10:53:00+03:00

в мире

сша

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илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Большинство американцев с леволиберальными убеждениями допускают физическое устранение оппонента, об этом говорят данные соцопросов, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "По последнему опросу, большинство американских "левых" (убеждений – ред.) - 55 процентов - считают, что "приемлемо" устранять ("применять смертоносное насилие") политических оппонентов, 48 процентов считают, что было бы хорошо физически устранить Илона Маска, а 38 процентов считают, что убийство (президента США) Дональда Трампа будет "до известной степени обосновано", - отметил Пушков. Он пояснил, что опрос был проведен организацией Network Contagion Research Institute (NCRI) "среди 1300 американцев левацких (леволиберальных) убеждений". "В комментарии к опросу NCRI отметил, что "применение физического насилия к Дональду Трампу и Илону Маску становится все более обыденной", а "культура убийства" ("аssassination culture"), судя по всему, проникает в значительные сегменты американцев левацких убеждений", - заключил законодатель.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008520777.html

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в мире, сша, алексей пушков, илон маск, дональд трамп