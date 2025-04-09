https://ria.ru/20250409/blinovskie-2010225250.html

Суд признал долги супругов Блиновских перед ФНС и ВТБ общими

Суд признал долги супругов Блиновских перед ФНС и ВТБ общими - РИА Новости, 09.04.2025

Суд признал долги супругов Блиновских перед ФНС и ВТБ общими

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:29:00+03:00

2025-04-09T13:29:00+03:00

2025-04-09T13:29:00+03:00

происшествия

москва

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алексей блиновский

елена блиновская

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ - в размере около 269 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать общими обязательствами Блиновской и Блиновского обязательства перед ПАО "ВТБ"… включенные в реестр требований кредиторов должника, признать общими обязательствами супругов… обязательства перед ФНС России", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Судебный акт вынесен в деле о банкротстве Блиновской. По словам представителя финуправляющего Марии Ознобихиной, имеются все основания для признания обязательств общими, поскольку Блиновские состоят в законном браке, при этом Блиновский возглавлял или был учредителем ряда фирм, входивших в схему уклонения от налогообложения. Как отметил юрист, все объекты недвижимого имущества семьи Блиновских приобретены в браке, а титульным собственником большинства объектов является Блиновский. Представитель Ознобихиной сообщил, что по кредиту от ВТБ приобретался земельный участок и жилой дом в "Миллениум парке", в залог были оформлены квартиры обоих супругов, "они приобретали общее жилье", и обязательство перед банком является общим. Говоря о долге по налогам, представитель финуправляющего заявил, что супруги вели совместную деятельность и на счета Блиновского поступали денежные средства в качестве оплаты "за образовательные услуги – оплата марафона, оплата тренинга". "Блиновский являлся прямым получателем доходов от деятельности Блиновской", - сказал юрист. По его словам, такая деятельность предусматривает не только получение доходов, но и уплату налогов, и Блиновский "не был лишен возможности" исполнять эти обязательства. Арбитражный суд Москвы в феврале в деле о банкротстве Блиновской арестовал имущество, принадлежащее ее мужу, в том числе 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, и другое имущество. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002761433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, костромская область, алексей блиновский, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)