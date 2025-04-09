https://ria.ru/20250409/blinovskie-2010225250.html
Суд признал долги супругов Блиновских перед ФНС и ВТБ общими
Суд признал долги супругов Блиновских перед ФНС и ВТБ общими - РИА Новости, 09.04.2025
Суд признал долги супругов Блиновских перед ФНС и ВТБ общими
Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:29:00+03:00
2025-04-09T13:29:00+03:00
2025-04-09T13:29:00+03:00
происшествия
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костромская область
алексей блиновский
елена блиновская
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ - в размере около 269 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать общими обязательствами Блиновской и Блиновского обязательства перед ПАО "ВТБ"… включенные в реестр требований кредиторов должника, признать общими обязательствами супругов… обязательства перед ФНС России", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Судебный акт вынесен в деле о банкротстве Блиновской. По словам представителя финуправляющего Марии Ознобихиной, имеются все основания для признания обязательств общими, поскольку Блиновские состоят в законном браке, при этом Блиновский возглавлял или был учредителем ряда фирм, входивших в схему уклонения от налогообложения. Как отметил юрист, все объекты недвижимого имущества семьи Блиновских приобретены в браке, а титульным собственником большинства объектов является Блиновский. Представитель Ознобихиной сообщил, что по кредиту от ВТБ приобретался земельный участок и жилой дом в "Миллениум парке", в залог были оформлены квартиры обоих супругов, "они приобретали общее жилье", и обязательство перед банком является общим. Говоря о долге по налогам, представитель финуправляющего заявил, что супруги вели совместную деятельность и на счета Блиновского поступали денежные средства в качестве оплаты "за образовательные услуги – оплата марафона, оплата тренинга". "Блиновский являлся прямым получателем доходов от деятельности Блиновской", - сказал юрист. По его словам, такая деятельность предусматривает не только получение доходов, но и уплату налогов, и Блиновский "не был лишен возможности" исполнять эти обязательства. Арбитражный суд Москвы в феврале в деле о банкротстве Блиновской арестовал имущество, принадлежащее ее мужу, в том числе 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, и другое имущество. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002761433.html
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происшествия, москва, россия, костромская область, алексей блиновский, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Костромская область, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд признал долги супругов Блиновских перед ФНС и ВТБ общими
Суд признал долги Блиновских перед ФНС и банком ВТБ в 1,4 млрд рублей общими
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской признал общими обязательствами Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ - в размере около 269 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать общими обязательствами Блиновской
и Блиновского обязательства перед ПАО "ВТБ"… включенные в реестр требований кредиторов должника, признать общими обязательствами супругов… обязательства перед ФНС
России", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.
Судебный акт вынесен в деле о банкротстве Блиновской.
По словам представителя финуправляющего Марии Ознобихиной, имеются все основания для признания обязательств общими, поскольку Блиновские состоят в законном браке, при этом Блиновский возглавлял или был учредителем ряда фирм, входивших в схему уклонения от налогообложения. Как отметил юрист, все объекты недвижимого имущества семьи Блиновских приобретены в браке, а титульным собственником большинства объектов является Блиновский.
Представитель Ознобихиной сообщил, что по кредиту от ВТБ приобретался земельный участок и жилой дом в "Миллениум парке", в залог были оформлены квартиры обоих супругов, "они приобретали общее жилье", и обязательство перед банком является общим.
Говоря о долге по налогам, представитель финуправляющего заявил, что супруги вели совместную деятельность и на счета Блиновского поступали денежные средства в качестве оплаты "за образовательные услуги – оплата марафона, оплата тренинга". "Блиновский являлся прямым получателем доходов от деятельности Блиновской", - сказал юрист. По его словам, такая деятельность предусматривает не только получение доходов, но и уплату налогов, и Блиновский "не был лишен возможности" исполнять эти обязательства.
Арбитражный суд Москвы
в феврале в деле о банкротстве Блиновской арестовал имущество, принадлежащее ее мужу, в том числе 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях
, и другое имущество.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ
. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.