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Российский рынок акций резко упал

Российский рынок акций резко упал - РИА Новости, 09.04.2025

Российский рынок акций резко упал

Российский рынок акций ощутимо снижается в начале утренней сессии - более чем на 3,5%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:06:00+03:00

2025-04-09T07:06:00+03:00

2025-04-09T07:08:00+03:00

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций ощутимо снижается в начале утренней сессии - более чем на 3,5%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск падал на 3,57%, до 2648,48 пункта.Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика