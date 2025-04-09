https://ria.ru/20250409/biolog-2010343099.html
В Колумбии нашли расчлененное тело итальянского биолога
В Колумбии нашли расчлененное тело итальянского биолога - РИА Новости, 09.04.2025
В Колумбии нашли расчлененное тело итальянского биолога
Колумбийская полиция расследует убийство 38-летного биолога из Италии, расчлененное тело которого обнаружили на окраине карибского прибрежного города... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:27:00+03:00
2025-04-09T20:27:00+03:00
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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Колумбийская полиция расследует убийство 38-летного биолога из Италии, расчлененное тело которого обнаружили на окраине карибского прибрежного города Санта-Марта, сообщила радиостанция La FM "В Санта-Марте было обнаружено расчленённое тело итальянского молекулярного биолога. Трагическое происшествие произошло в районе Лос-Лимонес, где местные жители нашли останки мужчины", - говорится в сообщении на сайте радиостанции. По данным консульства Италии в Колумбии, жертвой оказался 38-летний Марко Феррери, который прибыл в южноамериканскую страну три месяца назад для научных исследований. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможное ограбление, так как у погибшего пропали деньги и оборудование, а также версию о причастности местных преступных группировок и связь убийства с экологическими проектами ученого. Феррери, по данным местных СМИ, является 15-м иностранным исследователем, убитым в Колумбии за последние пять лет.
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html
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в мире, колумбия, италия, санта-марта
В мире, Колумбия, Италия, Санта-Марта
В Колумбии нашли расчлененное тело итальянского биолога
La FM: в колумбийской Санта-Марте нашли расчлененное тело итальянского биолога