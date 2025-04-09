https://ria.ru/20250409/bezopasnost-2010138294.html
ПВО с вечера отражает атаки беспилотников в Ростовской области
ПВО с вечера отражает атаки беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 09.04.2025
ПВО с вечера отражает атаки беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО с вечера вторника отражают атаку на Ростовскую область, ликвидировав дроны в нескольких населенных пунктах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:52:00+03:00
2025-04-09T02:52:00+03:00
2025-04-09T03:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
новошахтинск
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Силы ПВО с вечера вторника отражают атаку на Ростовскую область, ликвидировав дроны в нескольких населенных пунктах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовский и Миллеровском районах... Атака беспилотников на Ростовскую область продолжается", — написал он.Слюсарь уточнил, что из-за падения обломков есть повреждения кровли в доме и гараже в Зернограде, а также крыши дома в Донецке.На место отправились оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, заключил глава региона.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, юрий слюсарь , новошахтинск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Новошахтинск
ПВО с вечера отражает атаки беспилотников в Ростовской области
ПВО отражает атаку БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде и Таганроге