https://ria.ru/20250409/bezopasnost-2010138294.html

ПВО с вечера отражает атаки беспилотников в Ростовской области

ПВО с вечера отражает атаки беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 09.04.2025

ПВО с вечера отражает атаки беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО с вечера вторника отражают атаку на Ростовскую область, ликвидировав дроны в нескольких населенных пунктах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:52:00+03:00

2025-04-09T02:52:00+03:00

2025-04-09T03:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

юрий слюсарь

новошахтинск

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Силы ПВО с вечера вторника отражают атаку на Ростовскую область, ликвидировав дроны в нескольких населенных пунктах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовский и Миллеровском районах... Атака беспилотников на Ростовскую область продолжается", — написал он.Слюсарь уточнил, что из-за падения обломков есть повреждения кровли в доме и гараже в Зернограде, а также крыши дома в Донецке.На место отправились оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, заключил глава региона.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

новошахтинск

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Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, юрий слюсарь , новошахтинск