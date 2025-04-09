https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010269049.html

Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников

Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025

Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:27:00+03:00

2025-04-09T15:27:00+03:00

2025-04-09T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным аппаратам. Документ разрешает работникам ведомственной охраны применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне таких объектов. Также вносятся изменения, позволяющие размещать в четвертой подзоне приаэродромной территории объекты, предназначенные для "пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве". Ранее власти РФ разрешили охране объектов топливно-энергетического комплекса и подразделениям транспортной безопасности уничтожать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты. Действующий Воздушный кодекс обязывает граждан и юрлиц, имеющих установки и аппараты, создающие помехи средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и радиосвязи с ними, по требованию уполномоченного органа в области связи или его подразделений устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу таких установок и аппаратов. Согласно новому закону, данное положение не будет распространяться "на случаи пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами госвласти, организациями и лицами, на которые законодательством Российской Федерации возложены такие полномочия". Помимо этого, уточняется, что применение работниками ведомственной охраны, подразделения транспортной безопасности, частными охранниками физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ. Соответствующие изменения вносятся в законы "О ведомственной охране", "О транспортной безопасности", "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и Воздушный кодекс. Новый закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20250313/rossiya-2004691668.html

https://ria.ru/20250122/rossija-1995038994.html

https://ria.ru/20241230/oruzhie-1985961756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, безопасность