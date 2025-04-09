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Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025
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15:27 09.04.2025 (обновлено: 15:29 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010269049.html
Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников
Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025
Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:27:00+03:00
2025-04-09T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным аппаратам. Документ разрешает работникам ведомственной охраны применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне таких объектов. Также вносятся изменения, позволяющие размещать в четвертой подзоне приаэродромной территории объекты, предназначенные для "пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве". Ранее власти РФ разрешили охране объектов топливно-энергетического комплекса и подразделениям транспортной безопасности уничтожать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты. Действующий Воздушный кодекс обязывает граждан и юрлиц, имеющих установки и аппараты, создающие помехи средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и радиосвязи с ними, по требованию уполномоченного органа в области связи или его подразделений устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу таких установок и аппаратов. Согласно новому закону, данное положение не будет распространяться "на случаи пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами госвласти, организациями и лицами, на которые законодательством Российской Федерации возложены такие полномочия". Помимо этого, уточняется, что применение работниками ведомственной охраны, подразделения транспортной безопасности, частными охранниками физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ. Соответствующие изменения вносятся в законы "О ведомственной охране", "О транспортной безопасности", "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и Воздушный кодекс. Новый закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20250313/rossiya-2004691668.html
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россия, госдума рф, безопасность
Россия, Госдума РФ, Безопасность
Госдума приняла закон о защите объектов от беспилотников

Госдума приняла закон о защите охраняемых объектов от беспилотников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным аппаратам.
Документ разрешает работникам ведомственной охраны применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне таких объектов. Также вносятся изменения, позволяющие размещать в четвертой подзоне приаэродромной территории объекты, предназначенные для "пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве".
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Ранее власти РФ разрешили охране объектов топливно-энергетического комплекса и подразделениям транспортной безопасности уничтожать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты.
Действующий Воздушный кодекс обязывает граждан и юрлиц, имеющих установки и аппараты, создающие помехи средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и радиосвязи с ними, по требованию уполномоченного органа в области связи или его подразделений устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу таких установок и аппаратов.
Согласно новому закону, данное положение не будет распространяться "на случаи пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами госвласти, организациями и лицами, на которые законодательством Российской Федерации возложены такие полномочия".
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Помимо этого, уточняется, что применение работниками ведомственной охраны, подразделения транспортной безопасности, частными охранниками физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О ведомственной охране", "О транспортной безопасности", "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и Воздушный кодекс.
Новый закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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