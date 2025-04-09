Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ атаковали беспилотниками станцию Кореновская, обслуживающую Турецкий поток
Газораспределительная станция в Темрюке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении Минобороны России.
"С 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением восьми БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Данная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки станции <...> составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год", — заявили в ведомстве.
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Там уточнили, что средства ПВО и огневые группы сбили все дроны противника.
"Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", — отметили в министерстве.
Кроме того, этой же ночью ВСУ пытались нанести удар двумя беспилотниками по ГРС "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение одноименного города и порта.
"Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", — подчеркнули в Минобороны.
Таким образом, киевский режим фактически не прекратил налеты на российские энергообъекты, тем самым нарушая договоренности Москвы и Вашингтона о прекращении таких атак на 30 суток.
Удары ВСУ по энергообъектам
Восемнадцатого марта президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких атак. В опубликованном перечне энергообъектов значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
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Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергообъекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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