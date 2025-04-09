https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010229145.html

Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 09.04.2025

Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

Украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:45:00+03:00

2025-04-09T13:45:00+03:00

2025-04-09T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении Минобороны России."С 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением восьми БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Данная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки станции <...> составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год", — заявили в ведомстве. Там уточнили, что средства ПВО и огневые группы сбили все дроны противника. "Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", — отметили в министерстве.Кроме того, этой же ночью ВСУ пытались нанести удар двумя беспилотниками по ГРС "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение одноименного города и порта."Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", — подчеркнули в Минобороны.Таким образом, киевский режим фактически не прекратил налеты на российские энергообъекты, тем самым нарушая договоренности Москвы и Вашингтона о прекращении таких атак на 30 суток.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких атак. В опубликованном перечне энергообъектов значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергообъекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

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https://ria.ru/20250403/ukraina-2009218388.html

https://ria.ru/20250401/rossija-2008730849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, турецкий поток, вооруженные силы украины, россия, краснодарский край, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, темрюк, сша, оон, обсе