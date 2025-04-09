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Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 09.04.2025
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13:45 09.04.2025 (обновлено: 14:57 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010229145.html
Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 09.04.2025
Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
Украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:45:00+03:00
2025-04-09T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
турецкий поток
вооруженные силы украины
россия
краснодарский край
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении Минобороны России."С 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением восьми БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Данная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки станции &lt;...&gt; составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год", — заявили в ведомстве. Там уточнили, что средства ПВО и огневые группы сбили все дроны противника. "Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", — отметили в министерстве.Кроме того, этой же ночью ВСУ пытались нанести удар двумя беспилотниками по ГРС "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение одноименного города и порта."Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", — подчеркнули в Минобороны.Таким образом, киевский режим фактически не прекратил налеты на российские энергообъекты, тем самым нарушая договоренности Москвы и Вашингтона о прекращении таких атак на 30 суток.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких атак. В опубликованном перечне энергообъектов значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергообъекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250403/ataki-2009059058.html
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009218388.html
https://ria.ru/20250401/rossija-2008730849.html
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происшествия, турецкий поток, вооруженные силы украины, россия, краснодарский край, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, темрюк, сша, оон, обсе
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Турецкий поток, Вооруженные силы Украины, Россия, Краснодарский край, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Темрюк, США, ООН, ОБСЕ
Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

ВСУ атаковали беспилотниками станцию Кореновская, обслуживающую Турецкий поток

© Фото : ООО "Газпром трансгаз Краснодар"Газораспределительная станция в Темрюке
Газораспределительная станция в Темрюке - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Газораспределительная станция в Темрюке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую снабжение газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении Минобороны России.
"С 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением восьми БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Данная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки станции <...> составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год", — заявили в ведомстве.
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Там уточнили, что средства ПВО и огневые группы сбили все дроны противника.
"Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", — отметили в министерстве.
Кроме того, этой же ночью ВСУ пытались нанести удар двумя беспилотниками по ГРС "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение одноименного города и порта.
"Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", — подчеркнули в Минобороны.
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Таким образом, киевский режим фактически не прекратил налеты на российские энергообъекты, тем самым нарушая договоренности Москвы и Вашингтона о прекращении таких атак на 30 суток.

Удары ВСУ по энергообъектам

Восемнадцатого марта президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких атак. В опубликованном перечне энергообъектов значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
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Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергообъекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТурецкий потокВооруженные силы УкраиныРоссияКраснодарский крайВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийТемрюкСШАООНОБСЕ
 
 
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