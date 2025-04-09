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Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 09.04.2025 (обновлено: 12:24 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010188337.html
Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию
Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию - РИА Новости, 09.04.2025
Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию
На нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА не разорвались снаряды, их подорвут на месте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:14:00+03:00
2025-04-09T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
моздокский район
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
происшествия
вооруженные силы украины
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. На нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА не разорвались снаряды, их подорвут на месте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Ранее глава республики сообщал, что системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет. "По сегодняшней атаке беспилотников в Моздокском районе появилась дополнительная информация: на отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте", - написал Меняйло.Он добавил, что будет слышен звук разорвавшихся боеприпасов, и попросил жителей Моздокского района сохранять спокойствие."Жизни и здоровью гражданского населения ничего не угрожает", - подчеркнул Меняйло.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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моздокский район, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Моздокский район, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию

Меняйло: на нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА ВСУ не разорвались снаряды

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Северной Осетии Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. На нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА не разорвались снаряды, их подорвут на месте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Ранее глава республики сообщал, что системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет.
"По сегодняшней атаке беспилотников в Моздокском районе появилась дополнительная информация: на отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте", - написал Меняйло.
Он добавил, что будет слышен звук разорвавшихся боеприпасов, и попросил жителей Моздокского района сохранять спокойствие.
"Жизни и здоровью гражданского населения ничего не угрожает", - подчеркнул Меняйло.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоздокский районСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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