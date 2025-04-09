https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010188337.html
Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию
Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию - РИА Новости, 09.04.2025
Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию
На нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА не разорвались снаряды, их подорвут на месте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:14:00+03:00
2025-04-09T11:14:00+03:00
2025-04-09T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
моздокский район
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
происшествия
вооруженные силы украины
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. На нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА не разорвались снаряды, их подорвут на месте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Ранее глава республики сообщал, что системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет. "По сегодняшней атаке беспилотников в Моздокском районе появилась дополнительная информация: на отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте", - написал Меняйло.Он добавил, что будет слышен звук разорвавшихся боеприпасов, и попросил жителей Моздокского района сохранять спокойствие."Жизни и здоровью гражданского населения ничего не угрожает", - подчеркнул Меняйло.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
моздокский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моздокский район, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, происшествия, вооруженные силы украины
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Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию
Меняйло: на нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА ВСУ не разорвались снаряды