https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010188337.html

Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию

Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию - РИА Новости, 09.04.2025

Меняйло рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Северную Осетию

На нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА не разорвались снаряды, их подорвут на месте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:14:00+03:00

2025-04-09T11:14:00+03:00

2025-04-09T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

моздокский район

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

происшествия

вооруженные силы украины

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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. На нескольких сбитых в Северной Осетии БПЛА не разорвались снаряды, их подорвут на месте, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Ранее глава республики сообщал, что системы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет. "По сегодняшней атаке беспилотников в Моздокском районе появилась дополнительная информация: на отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы. В целях безопасности заряды будут обезврежены методом подрыва на месте", - написал Меняйло.Он добавил, что будет слышен звук разорвавшихся боеприпасов, и попросил жителей Моздокского района сохранять спокойствие."Жизни и здоровью гражданского населения ничего не угрожает", - подчеркнул Меняйло.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

моздокский район

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Ольга Фомченкова

моздокский район, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, происшествия, вооруженные силы украины