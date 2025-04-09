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ПВО сбила два украинских беспилотника над Нижегородской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Нижегородской областью - РИА Новости, 09.04.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника над Нижегородской областью
Дежурные средства российской ПВО утром в среду уничтожили два украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:46:00+03:00
2025-04-09T08:46:00+03:00
2025-04-09T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в среду уничтожили два украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Утром 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Нижегородской области" - говорится в сообщении.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила два украинских беспилотника над Нижегородской областью
МО РФ: ПВО утром уничтожила 2 украинских беспилотника над Нижегородской областью