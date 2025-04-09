https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010159023.html

ПВО сбила два украинских беспилотника над Нижегородской областью

ПВО сбила два украинских беспилотника над Нижегородской областью - РИА Новости, 09.04.2025

ПВО сбила два украинских беспилотника над Нижегородской областью

Дежурные средства российской ПВО утром в среду уничтожили два украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:46:00+03:00

2025-04-09T08:46:00+03:00

2025-04-09T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

нижегородская область

россия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в среду уничтожили два украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Утром 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Нижегородской области" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижегородская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф