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Вице-премьер Сербии призвал перестать верить ЕС - РИА Новости, 09.04.2025
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17:19 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/belgrad-2010308989.html
Вице-премьер Сербии призвал перестать верить ЕС
Вице-премьер Сербии призвал перестать верить ЕС - РИА Новости, 09.04.2025
Вице-премьер Сербии призвал перестать верить ЕС
Белграду пора трезво смотреть на свое положение относительно ЕС и перестать верить Брюсселю, учитывая его поддержку деятельности в ущерб сербским интересам,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:19:00+03:00
2025-04-09T17:19:00+03:00
в мире
сербия
северная македония
черногория
александр вулин
александр вучич
милош вучевич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Белграду пора трезво смотреть на свое положение относительно ЕС и перестать верить Брюсселю, учитывая его поддержку деятельности в ущерб сербским интересам, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Замглавы сербского правительства принял участие в конференции "Путь Сербии в ЕС" в Европейском парламенте по приглашению группы евродепутатов-суверенистов. Участвовали представители "Альтернативы для Германии", Австрийской "Партии свободы", венгерского FIDES, чешской "Партии свободы и прямой демократии" и парламентарии из Словакии. "Настало время для Сербии перестать быть "влюбленной" в ЕС и начать рационально смотреть на свое положение относительно ЕС. Причинами, по которым Сербия "влюбилась в ЕС" и стремглав бросилась к нему, были способность ЕС сохранить мир на европейском континенте и разрешать кризисы, (осуществлять – ред.) экономическое развитие и (продвигать – ред.) демократические ценности. Активное участие ЕС в разрушении Союзной федеративной республики Югославия (СФРЮ), недвусмысленная поддержка агрессии НАТО на СФРЮ и Республику Сербскую (Боснии и Герцеговины – ред.) ничем не помогли миру, а бесчисленные сербские жертвы не дождались правосудия. ЕС даже не попытался предотвратить гражданскую войну, предложив СФРЮ членство, но обвинил в войне сербов, признал отделившиеся республики, а потом помогал каждой стороне в гражданской войне против Сербии", - цитирует Вулина пресс-служба. По его словам Сербия прощала ЕС "каждый грех и обман", что позволило забыть участие ЕС в бомбардировках Сербии и Республики Сербской, признание Брюсселем самопровозглашенной республики Косово и "участие в каждой попытке свержения президента Александра Вучича и законных властей Сербии". "Мир для нас, сербов, ЕС не сохранил признанием так называемого Косово, а особенно после того, как сербское руководство было обмануто подписанием Брюссельских соглашений, которые спустя 12 лет не выполнены в ключевой для сербов части соглашения – формирования Сообщества сербских общин. Это причина для недоверия сербов ЕС и каждому слову его чиновников. ЕС не может ожидать от сербов, чтобы они верили чему-либо после 12 лет лжи. Сербия не должна ничего доказывать ЕС, но, наоборот – ЕС должен доказывать Сербии, потому что не мы лгали", - подчеркнул замглавы сербского правительства. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html
https://ria.ru/20250326/vitse-premer-2007560583.html
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в мире, сербия, северная македония, черногория, александр вулин, александр вучич, милош вучевич, евросоюз, брикс, еврокомиссия
В мире, Сербия, Северная Македония, Черногория, Александр Вулин, Александр Вучич, Милош Вучевич, Евросоюз, БРИКС, Еврокомиссия
Вице-премьер Сербии призвал перестать верить ЕС

Вице-премьер Сербии Вулин: Белграду пора перестать верить Брюсселю

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Белграду пора трезво смотреть на свое положение относительно ЕС и перестать верить Брюсселю, учитывая его поддержку деятельности в ущерб сербским интересам, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Замглавы сербского правительства принял участие в конференции "Путь Сербии в ЕС" в Европейском парламенте по приглашению группы евродепутатов-суверенистов. Участвовали представители "Альтернативы для Германии", Австрийской "Партии свободы", венгерского FIDES, чешской "Партии свободы и прямой демократии" и парламентарии из Словакии.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин
20 марта, 23:13
"Настало время для Сербии перестать быть "влюбленной" в ЕС и начать рационально смотреть на свое положение относительно ЕС. Причинами, по которым Сербия "влюбилась в ЕС" и стремглав бросилась к нему, были способность ЕС сохранить мир на европейском континенте и разрешать кризисы, (осуществлять – ред.) экономическое развитие и (продвигать – ред.) демократические ценности. Активное участие ЕС в разрушении Союзной федеративной республики Югославия (СФРЮ), недвусмысленная поддержка агрессии НАТО на СФРЮ и Республику Сербскую (Боснии и Герцеговины – ред.) ничем не помогли миру, а бесчисленные сербские жертвы не дождались правосудия. ЕС даже не попытался предотвратить гражданскую войну, предложив СФРЮ членство, но обвинил в войне сербов, признал отделившиеся республики, а потом помогал каждой стороне в гражданской войне против Сербии", - цитирует Вулина пресс-служба.
По его словам Сербия прощала ЕС "каждый грех и обман", что позволило забыть участие ЕС в бомбардировках Сербии и Республики Сербской, признание Брюсселем самопровозглашенной республики Косово и "участие в каждой попытке свержения президента Александра Вучича и законных властей Сербии".
"Мир для нас, сербов, ЕС не сохранил признанием так называемого Косово, а особенно после того, как сербское руководство было обмануто подписанием Брюссельских соглашений, которые спустя 12 лет не выполнены в ключевой для сербов части соглашения – формирования Сообщества сербских общин. Это причина для недоверия сербов ЕС и каждому слову его чиновников. ЕС не может ожидать от сербов, чтобы они верили чему-либо после 12 лет лжи. Сербия не должна ничего доказывать ЕС, но, наоборот – ЕС должен доказывать Сербии, потому что не мы лгали", - подчеркнул замглавы сербского правительства.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Вулин назвал лидеров ЕС лжецами
26 марта, 20:00
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Совфеде оценили заявление еврокомиссара по Вулину
29 марта, 17:34
 
В миреСербияСеверная МакедонияЧерногорияАлександр ВулинАлександр ВучичМилош ВучевичЕвросоюзБРИКСЕврокомиссия
 
 
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