https://ria.ru/20250409/belgorod-2010236834.html

В Белгороде задержали бывшего депутата за хищение бюджетных средств

В Белгороде задержали бывшего депутата за хищение бюджетных средств - РИА Новости, 09.04.2025

В Белгороде задержали бывшего депутата за хищение бюджетных средств

Задержан экс-депутат Белгородского городского совета и экс-командир общественного объединения "Ополчение 31", подозреваемый в мошенничестве с бюджетными... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:15:00+03:00

2025-04-09T14:15:00+03:00

2025-04-09T14:15:00+03:00

происшествия

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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Задержан экс-депутат Белгородского городского совета и экс-командир общественного объединения "Ополчение 31", подозреваемый в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. "Пресечена противоправная деятельность бывшего депутата Белгородского городского совета, экс-командира общественного объединения правоохранительной направленности "Ополчение 31", причастного к хищению бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на материальное стимулирование сотрудников ополчения, задействованных в охране общественного порядка в период проведения специальной военной операции на территории Украины и введенного режима контртеррористической операции в регионе", - говорится в сообщении. Как сообщается в Telegram-канале регионального СУСК, 50-летний мужчина, ранее занимавший пост командира общественного объединения "Ополчение 31", использовал своё служебное положение для хищения более миллиона рублей. По данным ведомства, в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года фигурант изготовил документы, содержащие сведения о выходе на дежурство граждан, которые фактически не принимали участия в мероприятиях, в которых было задействовано подразделение. "По представленным подозреваемым документам, на банковские счета указанных людей перечислены денежные средства в размере более 1 миллиона рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб бюджету городского округа "Город Белгород", - сообщает ведомство. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как подчеркнули в СУСК, фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. На сайте Белгородского городского совета указано, что 25 марта на заседании депутатами принято решение о досрочном сложении полномочий депутата Вадима Тарасенко на основании поступившего накануне личного заявления. Также по информации на сайте, Тарасенко работает советником главы администрации Белгорода и является командиром батальона Белгородской региональной общественной организации содействия правопорядка. Он награждён четырьмя медалями за мужество и отвагу, включая медали "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

https://ria.ru/20250203/khischenie--1997061725.html

https://ria.ru/20250318/sud-2005709551.html

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происшествия, украина, белгород