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В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных - РИА Новости, 09.04.2025
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16:29 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/baza-2010287964.html
В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных
В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных - РИА Новости, 09.04.2025
В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных
Бывший сотрудник фотоателье, пытавшийся продать в соцсети электронную базу фотографий российских военнослужащих с их персональными данными, задержан в Твери,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:29:00+03:00
2025-04-09T16:29:00+03:00
происшествия
технологии
россия
тверь
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военно-транспортная авиация
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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Бывший сотрудник фотоателье, пытавшийся продать в соцсети электронную базу фотографий российских военнослужащих с их персональными данными, задержан в Твери, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Тверскими сотрудниками подразделения военной контрразведки ФСБ России своевременно пресечена попытка распространения персональных данных военнослужащих МО РФ. Обнародование данных сведений могло привести к возникновению угроз их жизни и здоровью в условиях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Установлено, что в январе "бывший сотрудник одного из фотоателье города Твери 1999 года рождения" попытался продать в одной из социальных сетей электронную базу фотографий российских военнослужащих вместе с их персональными данными. "В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации, мужчина задержан", - отмечает УФСБ. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения).
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происшествия, технологии, россия, тверь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-транспортная авиация
Происшествия, Технологии, Россия, Тверь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Военно-транспортная авиация
В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных

В Твери задержали экс-сотрудника фотоателье за попытку продать данные о военных

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Бывший сотрудник фотоателье, пытавшийся продать в соцсети электронную базу фотографий российских военнослужащих с их персональными данными, задержан в Твери, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"Тверскими сотрудниками подразделения военной контрразведки ФСБ России своевременно пресечена попытка распространения персональных данных военнослужащих МО РФ. Обнародование данных сведений могло привести к возникновению угроз их жизни и здоровью в условиях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Установлено, что в январе "бывший сотрудник одного из фотоателье города Твери 1999 года рождения" попытался продать в одной из социальных сетей электронную базу фотографий российских военнослужащих вместе с их персональными данными.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации, мужчина задержан", - отмечает УФСБ.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения).
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ПроисшествияТехнологииРоссияТверьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-транспортная авиация
 
 
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