https://ria.ru/20250409/baza-2010287964.html
В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных
В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных - РИА Новости, 09.04.2025
В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных
Бывший сотрудник фотоателье, пытавшийся продать в соцсети электронную базу фотографий российских военнослужащих с их персональными данными, задержан в Твери,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:29:00+03:00
2025-04-09T16:29:00+03:00
2025-04-09T16:29:00+03:00
происшествия
технологии
россия
тверь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-транспортная авиация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Бывший сотрудник фотоателье, пытавшийся продать в соцсети электронную базу фотографий российских военнослужащих с их персональными данными, задержан в Твери, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Тверскими сотрудниками подразделения военной контрразведки ФСБ России своевременно пресечена попытка распространения персональных данных военнослужащих МО РФ. Обнародование данных сведений могло привести к возникновению угроз их жизни и здоровью в условиях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Установлено, что в январе "бывший сотрудник одного из фотоателье города Твери 1999 года рождения" попытался продать в одной из социальных сетей электронную базу фотографий российских военнослужащих вместе с их персональными данными. "В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации, мужчина задержан", - отмечает УФСБ. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения).
https://ria.ru/20250325/perm-2007197723.html
россия
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, россия, тверь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-транспортная авиация
Происшествия, Технологии, Россия, Тверь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Военно-транспортная авиация
В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных
В Твери задержали экс-сотрудника фотоателье за попытку продать данные о военных