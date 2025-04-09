https://ria.ru/20250409/baza-2010287964.html

В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных

В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных - РИА Новости, 09.04.2025

В Твери задержали мужчину, пытавшегося продать базу данных о военных

Бывший сотрудник фотоателье, пытавшийся продать в соцсети электронную базу фотографий российских военнослужащих с их персональными данными, задержан в Твери,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:29:00+03:00

2025-04-09T16:29:00+03:00

2025-04-09T16:29:00+03:00

происшествия

технологии

россия

тверь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-транспортная авиация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Бывший сотрудник фотоателье, пытавшийся продать в соцсети электронную базу фотографий российских военнослужащих с их персональными данными, задержан в Твери, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Тверскими сотрудниками подразделения военной контрразведки ФСБ России своевременно пресечена попытка распространения персональных данных военнослужащих МО РФ. Обнародование данных сведений могло привести к возникновению угроз их жизни и здоровью в условиях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Установлено, что в январе "бывший сотрудник одного из фотоателье города Твери 1999 года рождения" попытался продать в одной из социальных сетей электронную базу фотографий российских военнослужащих вместе с их персональными данными. "В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации, мужчина задержан", - отмечает УФСБ. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения).

https://ria.ru/20250325/perm-2007197723.html

россия

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, технологии, россия, тверь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-транспортная авиация