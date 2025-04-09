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Бывшая жена Марата Башарова пригрозила Nordwind судом

Бывшая жена Марата Башарова пригрозила Nordwind судом - РИА Новости, 09.04.2025

Бывшая жена Марата Башарова пригрозила Nordwind судом

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета пригрозила судом авиакомпании Nordwind из-за незаконного, по ее мнению, недопуска на рейс на Кубу. В авиакомпании же... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:05:00+03:00

2025-04-09T17:05:00+03:00

2025-04-09T17:05:00+03:00

москва

варадеро

марат башаров

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бывшая жена Марата Башарова Елизавета пригрозила судом авиакомпании Nordwind из-за незаконного, по ее мнению, недопуска на рейс на Кубу. В авиакомпании же сообщили РИА Новости, что Башарова пришла на посадку после ее закрытия. Елизавета Башарова рассказала агентству, что она купила на весенние школьные каникулы для себя и ребенка билеты из Москвы в Варадеро авиакомпании Nordwind. "Прибыли в аэропорт с сыном и друзьями, прошли процедуры и подошли к выходу №125. По неизвестным причинам неназвавшийся сотрудник, бейджик которой был спрятан, разделила нас, пустив на посадку друзей, а мне с сыном отказали в посадке. Женщина сказала, что посадка закончилась. Никакие мои уговоры, слезы ребенка не помогли попасть на борт", - рассказала она РИА Новости. По ее словам, сотрудница авиакомпании пригрозила ей "вызовом социальной опеки, полиции и психотерапевта", а у сына из-за происходящего случилась паническая атака. После этого, по словам Башаровой, ей пришлось еще полтора часа ждать багаж, который снимали с рейса. Она обратилась к руководству компании с просьбой разобраться в ситуации. "В ином случае буду вынуждена обратиться в суд с исковым заявлением, а также в прокуратуру и в другие органы, контролирующие работу авиакомпании. Я требую возмещения материального и морального ущерба", - заключила Елизавета Башарова. Ее бывший супруг, телеведущий Марат Башаров поддержал ее в этом требовании. В ответ на запрос агентства в Nordwind сообщили, что у рейса N4-555, выполнявшегося 4 апреля по маршруту Москва – Варадеро, посадка заканчивалась за 25 минут до времени отправления рейса, но ее продлили на девять минут из-за того, что не все пассажиры, находящиеся около гейта, успели пройти в самолет. "Пассажир Елизавета Башарова подошла к выходу через десять минут после официального времени закрытия посадки, указанного на посадочном талоне, когда оформление всех документов было завершено и передано в соответствующие службы. Пунктуальность рейсов – один из приоритетов авиакомпании Nordwind. Пассажир прибыл к выходу после завершения посадки, в результате чего не был допущен на борт", - говорится в сообщении. Также в авиакомпании сообщили, что начали внутреннюю проверку поведения своего сотрудника. "Компания строго придерживается стандартов клиентского сервиса, и каждый подобный случай рассматривается с максимальным вниманием. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры", - добавили в Nordwind.

https://ria.ru/20241223/deputat-1990801104.html

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