https://ria.ru/20250409/atory-2010140484.html
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России - РИА Новости, 09.04.2025
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России
Туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% по сравнению с зимним периодом, причина – укрепление курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:49:00+03:00
2025-04-09T03:49:00+03:00
2025-04-09T03:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% по сравнению с зимним периодом, причина – укрепление курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "Если говорить про горизонт нескольких лет, то, конечно, рубль сильно ослабел. Соответственно, в рублях путевки стали стоить дороже, чем до пандемии. Но, да, 3-4 месяца назад доллар был выше 100, а сейчас – ниже 90. Удешевление туров за границу составило процентов 10-15", - сказал Кобищанов. При этом он считает, что сейчас "как раз тот момент, когда рубль находится на максимуме своей стоимости и этим надо пользоваться". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250330/atory-2008207991.html
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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), общество, цены, рубль, тарас кобищанов
Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Общество, Цены, Рубль, Тарас Кобищанов
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России
АТОР: туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% из-за укрепления рубля