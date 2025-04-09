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АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России - РИА Новости, 09.04.2025
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Туризм
 
03:49 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/atory-2010140484.html
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России - РИА Новости, 09.04.2025
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России
Туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% по сравнению с зимним периодом, причина – укрепление курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:49:00+03:00
2025-04-09T03:49:00+03:00
туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
общество
цены
рубль
тарас кобищанов
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% по сравнению с зимним периодом, причина – укрепление курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "Если говорить про горизонт нескольких лет, то, конечно, рубль сильно ослабел. Соответственно, в рублях путевки стали стоить дороже, чем до пандемии. Но, да, 3-4 месяца назад доллар был выше 100, а сейчас – ниже 90. Удешевление туров за границу составило процентов 10-15", - сказал Кобищанов. При этом он считает, что сейчас "как раз тот момент, когда рубль находится на максимуме своей стоимости и этим надо пользоваться". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), общество, цены, рубль, тарас кобищанов
Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Общество, Цены, Рубль, Тарас Кобищанов
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России

АТОР: туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% из-за укрепления рубля

© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Елена Загородняя
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Туры за рубеж из России весной подешевели на 10-15% по сравнению с зимним периодом, причина – укрепление курса рубля, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
«
"Если говорить про горизонт нескольких лет, то, конечно, рубль сильно ослабел. Соответственно, в рублях путевки стали стоить дороже, чем до пандемии. Но, да, 3-4 месяца назад доллар был выше 100, а сейчас – ниже 90. Удешевление туров за границу составило процентов 10-15", - сказал Кобищанов.
При этом он считает, что сейчас "как раз тот момент, когда рубль находится на максимуме своей стоимости и этим надо пользоваться".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00 мск.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба
30 марта, 09:06
 
ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)ОбществоЦеныРубльТарас Кобищанов
 
 
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