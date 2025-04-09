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Названа стоимость путевки в Турцию на "все включено" - РИА Новости, 09.04.2025
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Туризм
 
04:46 09.04.2025 (обновлено: 04:54 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ator-2010143030.html
Названа стоимость путевки в Турцию на "все включено"
Названа стоимость путевки в Турцию на "все включено" - РИА Новости, 09.04.2025
Названа стоимость путевки в Турцию на "все включено"
Путевка летом в четырехзвездочный отель Турции на "все включено" обойдется российской семье с ребенком от 150 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:46:00+03:00
2025-04-09T04:54:00+03:00
туризм
турция
оаэ
таиланд
тарас кобищанов
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Путевка летом в четырехзвездочный отель Турции на "все включено" обойдется российской семье с ребенком от 150 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. "Тур с перелетом на регулярном рейсе в Турцию в четырехзвездочный отель на семь ночей на "все включено" составит от 150 тысяч рублей. В ОАЭ и Таиланде на завтраках – от 160 тысяч и 198 тысяч рублей соответственно на тех же условиях. Путевка в Египет на "все включено" обойдется от 240 тысяч рублей, а во Вьетнам – от 189 тысяч рублей, но уже только на завтраках", - сказал Кобищанов, отвечая на вопрос, во сколько семье с ребенком из России обойдется летом тур за границу. Он уточнил, что в среднем цены на зарубежные туры за год выросли на 10–15% в зависимости от направления.
https://ria.ru/20250409/atory-2010140484.html
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турция, оаэ, таиланд, тарас кобищанов, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Турция, ОАЭ, Таиланд, Тарас Кобищанов, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Названа стоимость путевки в Турцию на "все включено"

АТОР: путевка в Турцию с опцией все включено обойдется от 150 тысяч рублей

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Путевка летом в четырехзвездочный отель Турции на "все включено" обойдется российской семье с ребенком от 150 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
"Тур с перелетом на регулярном рейсе в Турцию в четырехзвездочный отель на семь ночей на "все включено" составит от 150 тысяч рублей. В ОАЭ и Таиланде на завтраках – от 160 тысяч и 198 тысяч рублей соответственно на тех же условиях. Путевка в Египет на "все включено" обойдется от 240 тысяч рублей, а во Вьетнам – от 189 тысяч рублей, но уже только на завтраках", - сказал Кобищанов, отвечая на вопрос, во сколько семье с ребенком из России обойдется летом тур за границу.
Он уточнил, что в среднем цены на зарубежные туры за год выросли на 10–15% в зависимости от направления.
Пляж - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
АТОР сообщил о снижении цен на туры за рубеж из России
03:49
 
ТуризмТурцияОАЭТаиландТарас КобищановАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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