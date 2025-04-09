https://ria.ru/20250409/asi-2010241359.html

АСИ запустило отбор проектов по теме гражданско-военных технологий

АСИ запустило отбор проектов по теме гражданско-военных технологий - РИА Новости, 09.04.2025

АСИ запустило отбор проектов по теме гражданско-военных технологий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте отбора лидерских проектов по теме гражданско-военных технологий, заявки принимаются до 5 мая. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:28:00+03:00

2025-04-09T14:28:00+03:00

2025-04-09T14:28:00+03:00

технологии

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте отбора лидерских проектов по теме гражданско-военных технологий, заявки принимаются до 5 мая. "Кадровые решения и производственная адаптация: АСИ запускает отбор проектов по теме гражданско-военных технологий... направленных на адаптацию гражданских технологий для задач безопасности, обучение населения современным методам гражданской обороны и стратегическое планирование разработок с учетом их потенциала", - сообщили в пресс-службе АСИ. К участию приглашаются авторы прорывных решений, которые применяют гражданские разработки для усиления обороноспособности страны. Как уточнили в релизе, отбор проектов продлится до 5 мая, подать заявку можно на сайте АСИ. Прошедшие отбор проекты получат адресную поддержку от АСИ, в частности, в вопросах продвижения, а также навигации по мерам поддержки институтов развития.

https://ria.ru/20250123/putin-1995170410.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, агентство стратегических инициатив (аси), россия