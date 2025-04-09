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АСИ запустило отбор проектов по теме гражданско-военных технологий
АСИ запустило отбор проектов по теме гражданско-военных технологий - РИА Новости, 09.04.2025
АСИ запустило отбор проектов по теме гражданско-военных технологий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте отбора лидерских проектов по теме гражданско-военных технологий, заявки принимаются до 5 мая. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:28:00+03:00
2025-04-09T14:28:00+03:00
2025-04-09T14:28:00+03:00
технологии
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте отбора лидерских проектов по теме гражданско-военных технологий, заявки принимаются до 5 мая. "Кадровые решения и производственная адаптация: АСИ запускает отбор проектов по теме гражданско-военных технологий... направленных на адаптацию гражданских технологий для задач безопасности, обучение населения современным методам гражданской обороны и стратегическое планирование разработок с учетом их потенциала", - сообщили в пресс-службе АСИ. К участию приглашаются авторы прорывных решений, которые применяют гражданские разработки для усиления обороноспособности страны. Как уточнили в релизе, отбор проектов продлится до 5 мая, подать заявку можно на сайте АСИ. Прошедшие отбор проекты получат адресную поддержку от АСИ, в частности, в вопросах продвижения, а также навигации по мерам поддержки институтов развития.
https://ria.ru/20250123/putin-1995170410.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, агентство стратегических инициатив (аси), россия
Технологии, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия
АСИ запустило отбор проектов по теме гражданско-военных технологий
АСИ объявило отбор лидерских проектов по теме гражданско-военных технологий
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте отбора лидерских проектов по теме гражданско-военных технологий, заявки принимаются до 5 мая.
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"Кадровые решения и производственная адаптация: АСИ запускает отбор проектов по теме гражданско-военных технологий... направленных на адаптацию гражданских технологий для задач безопасности, обучение населения современным методам гражданской обороны и стратегическое планирование разработок с учетом их потенциала", - сообщили в пресс-службе АСИ.
К участию приглашаются авторы прорывных решений, которые применяют гражданские разработки для усиления обороноспособности страны. Как уточнили в релизе, отбор проектов продлится до 5 мая, подать заявку можно на сайте АСИ.
Прошедшие отбор проекты получат адресную поддержку от АСИ, в частности, в вопросах продвижения, а также навигации по мерам поддержки институтов развития.