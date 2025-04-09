Армия Израиля за сутки нанесла удары более чем по 45 целям в секторе Газа
ЦАХАЛ за сутки нанесла удары более чем по 45 целям в секторе Газа
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 45 целям в секторе Газа, сообщила в среду пресс-служба армии.
"ВВС Израиля за сутки нанесли удары более чем по 45 террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на юге сектора израильские военные обнаружили и уничтожили несколько шахт, туннелей и ряд объектов инфраструктуры, которые находились под землей. На севере Газы израильские войска продолжают действовать в районе Шуджаийя.
В пятницу силы ЦАХАЛ начали проводить рейды против палестинского движения ХАМАС в районе Шуджаийя на севере сектора Газа с целью расширения буферной зоны.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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