В Аргентине создадут комиссию по расследованию скандала вокруг президента
Парламент Аргентины создаст комиссию по расследованию скандала с криптовалютой
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр - РИА Новости. Депутаты Аргентины создадут комиссию по расследованию скандала о криптовалюте, который спровоцировала публикация президента страны Хавьера Милея в соцсети X, сообщил парламент.
"С 128 голосами "за", 93 "против" и при семи воздержавшихся палата депутатов одобрила создание комиссии по расследованию дела о (криптовалюте) Libra", - говорится в сообщении нижней палаты в соцсети X.
Также законодатели намерены пригласить для докладов ряд министров.
Президент Аргентины в середине февраля опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию.
Как сообщил местный телеканал TN, прокуратура начала расследование по искам, поданным против Милея из-за скандала с криптовалютой . Всего было подано 112 исков. Его обвиняют в мошенничестве, нарушении этики, проведении переговоров, не отвечающих занимаемой госдолжности, в участии в незаконной организации и взяточничестве. Оппозиционная партия "Союз за родину", как и обещала, направила в парламент предложение об импичменте президенту.