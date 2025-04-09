https://ria.ru/20250409/argentina-2010133766.html

В Аргентине создадут комиссию по расследованию скандала вокруг президента

В Аргентине создадут комиссию по расследованию скандала вокруг президента - РИА Новости, 09.04.2025

В Аргентине создадут комиссию по расследованию скандала вокруг президента

Депутаты Аргентины создадут комиссию по расследованию скандала о криптовалюте, который спровоцировала публикация президента страны Хавьера Милея в соцсети X,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:05:00+03:00

2025-04-09T01:05:00+03:00

2025-04-09T01:05:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр - РИА Новости. Депутаты Аргентины создадут комиссию по расследованию скандала о криптовалюте, который спровоцировала публикация президента страны Хавьера Милея в соцсети X, сообщил парламент. "С 128 голосами "за", 93 "против" и при семи воздержавшихся палата депутатов одобрила создание комиссии по расследованию дела о (криптовалюте) Libra", - говорится в сообщении нижней палаты в соцсети X. Также законодатели намерены пригласить для докладов ряд министров. Президент Аргентины в середине февраля опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Как сообщил местный телеканал TN, прокуратура начала расследование по искам, поданным против Милея из-за скандала с криптовалютой . Всего было подано 112 исков. Его обвиняют в мошенничестве, нарушении этики, проведении переговоров, не отвечающих занимаемой госдолжности, в участии в незаконной организации и взяточничестве. Оппозиционная партия "Союз за родину", как и обещала, направила в парламент предложение об импичменте президенту.

https://ria.ru/20250405/zelenskij-2009500953.html

https://ria.ru/20240521/miley-1947446629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, аргентина