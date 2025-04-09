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На Украине продлили арест подозреваемому в убийстве Фарион - РИА Новости, 09.04.2025
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14:46 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/arest-2010250560.html
На Украине продлили арест подозреваемому в убийстве Фарион
На Украине продлили арест подозреваемому в убийстве Фарион - РИА Новости, 09.04.2025
На Украине продлили арест подозреваемому в убийстве Фарион
Суд на Украине продлил на 60 дней срок ареста Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:46:00+03:00
2025-04-09T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Суд на Украине продлил на 60 дней срок ареста Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщил в среду украинский телеканал "Новости.LIVE". В декабре 2024 года Зинченко изменили квалификацию преступления на убийство по мотивам национальной нетерпимости, ему грозит пожизненное лишение свободы. "Дело об убийстве Ирины Фарион: суд на 60 дней продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко. Он будет находиться под стражей без права на залог до 8 июня 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
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украина, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины, в мире
Украина, Львов, Россия, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине продлили арест подозреваемому в убийстве Фарион

Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады Фарион

© Кадр видео из соцсетейВячеслав Зинченко
Вячеслав Зинченко - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Вячеслав Зинченко . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Суд на Украине продлил на 60 дней срок ареста Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщил в среду украинский телеканал "Новости.LIVE".
В декабре 2024 года Зинченко изменили квалификацию преступления на убийство по мотивам национальной нетерпимости, ему грозит пожизненное лишение свободы.
"Дело об убийстве Ирины Фарион: суд на 60 дней продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко. Он будет находиться под стражей без права на залог до 8 июня 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион
9 февраля, 19:28
 
УкраинаЛьвовРоссияИрина ФарионВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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