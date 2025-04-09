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Apple потеряла статус самой дорогой компании мира - РИА Новости, 09.04.2025
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10:25 09.04.2025 (обновлено: 11:14 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/apple-2010176919.html
Apple потеряла статус самой дорогой компании мира
Apple потеряла статус самой дорогой компании мира - РИА Новости, 09.04.2025
Apple потеряла статус самой дорогой компании мира
Американская корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, уступив первенство Microsoft, из-за резкого снижения капитализации, свидетельствуют... РИА Новости, 09.04.2025
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американская корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, уступив первенство Microsoft, из-за резкого снижения капитализации, свидетельствуют данные торгов.По информации на вторник, акции Apple подешевели на пять процентов, Microsoft — только на 0,9%.Капитализация корпорации сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, а стоимость Microsoft снизилась лишь до 2,64 триллиона долларов с 2,66 триллиона. В результате Apple опустилась на второе место в списке самых дорогих компаний мира. С начала месяца акции Apple подешевели на 22%, а капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов, примерно с 3,34 триллиона по состоянию на конец марта.Масштабные распродажи наблюдаются на фондовых рынках с прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Китай принял ответные меры, после чего глава Белого дома заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая — уже, по сути, запретительные, в размере 104%, будут действовать со среды.Рынки опасаются, что торговые войны повлияют на мировую экономику и торговлю, эксперты закладывают снижение учетных ставок, в том числе в Штатах. Так, по данным CME Group, теперь порядка 52% аналитиков ждут снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в мае до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых. Днем ранее больше половины экспертов, напротив, по-прежнему ожидали сохранения ставки.
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сша, китай, дональд трамп, apple, microsoft corporation, cme group, в мире, технологии, экономика
США, Китай, Дональд Трамп, Apple, Microsoft Corporation, CME Group, В мире, Технологии, Экономика
Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, уступив первенство Microsoft

© Getty Images / SOPA Images/Igor GolovniovЛоготип Apple
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / SOPA Images/Igor Golovniov
Логотип Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американская корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, уступив первенство Microsoft, из-за резкого снижения капитализации, свидетельствуют данные торгов.
По информации на вторник, акции Apple подешевели на пять процентов, Microsoft — только на 0,9%.
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Капитализация корпорации сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, а стоимость Microsoft снизилась лишь до 2,64 триллиона долларов с 2,66 триллиона. В результате Apple опустилась на второе место в списке самых дорогих компаний мира.
С начала месяца акции Apple подешевели на 22%, а капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов, примерно с 3,34 триллиона по состоянию на конец марта.
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Масштабные распродажи наблюдаются на фондовых рынках с прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Китай принял ответные меры, после чего глава Белого дома заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая — уже, по сути, запретительные, в размере 104%, будут действовать со среды.
Рынки опасаются, что торговые войны повлияют на мировую экономику и торговлю, эксперты закладывают снижение учетных ставок, в том числе в Штатах. Так, по данным CME Group, теперь порядка 52% аналитиков ждут снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в мае до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых. Днем ранее больше половины экспертов, напротив, по-прежнему ожидали сохранения ставки.
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СШАКитайДональд ТрампAppleMicrosoft CorporationCME GroupВ миреТехнологииЭкономика
 
 
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