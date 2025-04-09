https://ria.ru/20250409/apple-2010176919.html

Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

Apple потеряла статус самой дорогой компании мира - РИА Новости, 09.04.2025

Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

Американская корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, уступив первенство Microsoft, из-за резкого снижения капитализации, свидетельствуют... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:25:00+03:00

2025-04-09T10:25:00+03:00

2025-04-09T11:14:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

apple

microsoft corporation

cme group

в мире

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010182444_0:214:2799:1788_1920x0_80_0_0_b3029b7432011de115307f0320d644d1.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американская корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира, уступив первенство Microsoft, из-за резкого снижения капитализации, свидетельствуют данные торгов.По информации на вторник, акции Apple подешевели на пять процентов, Microsoft — только на 0,9%.Капитализация корпорации сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, а стоимость Microsoft снизилась лишь до 2,64 триллиона долларов с 2,66 триллиона. В результате Apple опустилась на второе место в списке самых дорогих компаний мира. С начала месяца акции Apple подешевели на 22%, а капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов, примерно с 3,34 триллиона по состоянию на конец марта.Масштабные распродажи наблюдаются на фондовых рынках с прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Китай принял ответные меры, после чего глава Белого дома заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая — уже, по сути, запретительные, в размере 104%, будут действовать со среды.Рынки опасаются, что торговые войны повлияют на мировую экономику и торговлю, эксперты закладывают снижение учетных ставок, в том числе в Штатах. Так, по данным CME Group, теперь порядка 52% аналитиков ждут снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в мае до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых. Днем ранее больше половины экспертов, напротив, по-прежнему ожидали сохранения ставки.

https://ria.ru/20250408/iphone-2009933962.html

https://ria.ru/20250408/sostojanie-2009945151.html

https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, дональд трамп, apple, microsoft corporation, cme group, в мире, технологии, экономика