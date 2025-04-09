https://ria.ru/20250409/analitik-2010161296.html

Эксперт оценил последствия новых пошлин США для Китая

Эксперт оценил последствия новых пошлин США для Китая - РИА Новости, 09.04.2025

Эксперт оценил последствия новых пошлин США для Китая

Китай ощутит на себе последствия новых американских пошлин, но ущерб окажется ниже в сравнении с другими странами, попавшими под тарифы, благодаря активной... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:14:00+03:00

2025-04-09T09:14:00+03:00

2025-04-09T10:25:00+03:00

китай

пекин

вашингтон (штат)

дональд трамп

ван и (политик)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Китай ощутит на себе последствия новых американских пошлин, но ущерб окажется ниже в сравнении с другими странами, попавшими под тарифы, благодаря активной стратегии Пекина по диверсификации внешней торговли, заявил РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Адам Абдулатипов. "Китай действительно ощутит негативные последствия от американских пошлин - США остаются одним из ключевых рынков сбыта китайской продукции. Однако ущерб для китайской экономики будет менее болезненным, чем для экономик других стран, благодаря активной стратегии Пекина по диверсификации внешней торговли", - отмечает эксперт. Китайские компании и государство активно развивают новые рынки сбыта, особенно в странах, которым КНР оказывает финансовую помощь. Это, в первую очередь, государства Центральной Азии и Африки. Эти страны зачастую не располагают ресурсами для быстрой выплаты долгов Китаю, что предоставляет Пекину серьезные рычаги влияния. В результате Китай получает доступ к новым каналам реализации своей продукции и укрепляет свое экономическое присутствие в этих регионах, поясняет эксперт. Вместе с тем, мировая торговля, по его мнению, как минимум в краткосрочной перспективе, столкнется с повышенным давлением. В средне- и долгосрочной перспективе новый виток торговых войн приведет к переориентации международных торговых отношений и пересмотру существующих партнерств. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, на Китай пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

https://ria.ru/20250409/ekonomist-2010144288.html

китай

пекин

вашингтон (штат)

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китай, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире