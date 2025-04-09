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Американцы перешли к отчаянным мерам из-за поступка Трампа - РИА Новости, 09.04.2025
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15:40 09.04.2025 (обновлено: 18:20 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/america-2010272649.html
Американцы перешли к отчаянным мерам из-за поступка Трампа
Американцы перешли к отчаянным мерам из-за поступка Трампа - РИА Новости, 09.04.2025
Американцы перешли к отчаянным мерам из-за поступка Трампа
Жители США начали запасаться продуктами после введения пошлин президентом Дональдом Трампом, пишет издание Independent. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:40:00+03:00
2025-04-09T18:20:00+03:00
дональд трамп
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Жители США начали запасаться продуктами после введения пошлин президентом Дональдом Трампом, пишет издание Independent."Я покупаю вдвое больше всего — бобов, консервов, муки, всего что угодно", — приводятся слова одного из покупателей.По данным издания, американцы начали закупать такие продукты, как сахар, мука и вода, оптом, "готовясь к худшему". По словам основателя компании по управлению цепочками поставок Маниша Капура, приобретение товаров без разбора напоминает период пандемии."Мы видели это и во время COVID, когда все лихорадочно бросались и скупали все на полках магазинов, независимо от того, было ли им это нужно или нет", — сказал он.Отмечается, что американцы таким образом готовятся к существенному повышению цен.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250409/es-2010247290.html
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дональд трамп, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Дональд Трамп, США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Американцы перешли к отчаянным мерам из-за поступка Трампа

Independent: американцы судорожно закупают продукты из-за пошлин Трампа

© AP Photo / Wong Maye-EАмериканцы
Американцы - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Wong Maye-E
Американцы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Жители США начали запасаться продуктами после введения пошлин президентом Дональдом Трампом, пишет издание Independent.
"Я покупаю вдвое больше всего — бобов, консервов, муки, всего что угодно", — приводятся слова одного из покупателей.
По данным издания, американцы начали закупать такие продукты, как сахар, мука и вода, оптом, "готовясь к худшему". По словам основателя компании по управлению цепочками поставок Маниша Капура, приобретение товаров без разбора напоминает период пандемии.
"Мы видели это и во время COVID, когда все лихорадочно бросались и скупали все на полках магазинов, независимо от того, было ли им это нужно или нет", — сказал он.
Отмечается, что американцы таким образом готовятся к существенному повышению цен.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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