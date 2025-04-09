https://ria.ru/20250409/altaj-2010200376.html

На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой

На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой - РИА Новости, 09.04.2025

На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой

Жителя Алтайского края, забросавшего полицейских взрывчаткой, заключили под стражу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:05:00+03:00

2025-04-09T12:05:00+03:00

2025-04-09T12:15:00+03:00

происшествия

алтайский край

россия

целинный район

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БАРНАУЛ, 9 апр – РИА Новости. Жителя Алтайского края, забросавшего полицейских взрывчаткой, заключили под стражу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в селе Бочкари Целинного района 45-летний местный житель угрожал односельчанам и стрелял из самодельного огнестрельного оружия, а прибывших на место полицейских забросал самодельной взрывчаткой. Обошлось без пострадавших. "По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева территориальным прокурором поддержано в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Судом с учетом позиции прокурора принято соответствующее решение. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре региона", - отметила Антошкина.

https://ria.ru/20250408/ekstremizm-2010089012.html

алтайский край

россия

целинный район

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происшествия, алтайский край, россия, целинный район