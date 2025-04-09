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На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой - РИА Новости, 09.04.2025
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12:05 09.04.2025 (обновлено: 12:15 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/altaj-2010200376.html
На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой
На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой - РИА Новости, 09.04.2025
На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой
Жителя Алтайского края, забросавшего полицейских взрывчаткой, заключили под стражу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:05:00+03:00
2025-04-09T12:15:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
целинный район
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БАРНАУЛ, 9 апр – РИА Новости. Жителя Алтайского края, забросавшего полицейских взрывчаткой, заключили под стражу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в селе Бочкари Целинного района 45-летний местный житель угрожал односельчанам и стрелял из самодельного огнестрельного оружия, а прибывших на место полицейских забросал самодельной взрывчаткой. Обошлось без пострадавших. "По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева территориальным прокурором поддержано в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Судом с учетом позиции прокурора принято соответствующее решение. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре региона", - отметила Антошкина.
https://ria.ru/20250408/ekstremizm-2010089012.html
алтайский край
россия
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происшествия, алтайский край, россия, целинный район
Происшествия, Алтайский край, Россия, Целинный район
На Алтае арестовали мужчину, забросавшего полицейских взрывчаткой

Жителя Алтайского края, забросавшего полицейских взрывчаткой, арестовали

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 апр – РИА Новости. Жителя Алтайского края, забросавшего полицейских взрывчаткой, заключили под стражу, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в селе Бочкари Целинного района 45-летний местный житель угрожал односельчанам и стрелял из самодельного огнестрельного оружия, а прибывших на место полицейских забросал самодельной взрывчаткой. Обошлось без пострадавших.
"По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева территориальным прокурором поддержано в суде ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Судом с учетом позиции прокурора принято соответствующее решение. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре региона", - отметила Антошкина.
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