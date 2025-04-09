https://ria.ru/20250409/aeroporty-2010354050.html

Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения

Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.04.2025

Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:04:00+03:00

2025-04-09T23:04:00+03:00

2025-04-09T23:12:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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безопасность

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общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.Кореняко отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:47", - сообщили в авиагавани.

https://ria.ru/20250408/samolet-2009950529.html

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, внуково (аэропорт), общество