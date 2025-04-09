https://ria.ru/20250409/aeroporty-2010354050.html
Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения
Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:04:00+03:00
2025-04-09T23:04:00+03:00
2025-04-09T23:12:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
внуково (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.Кореняко отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:47", - сообщили в авиагавани.
https://ria.ru/20250408/samolet-2009950529.html
калуга
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, внуково (аэропорт), общество
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Внуково (аэропорт), Общество
Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения
Росавияция: во Внуково и калужском аэропорту ввели ограничения на полеты