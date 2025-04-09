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Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
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23:04 09.04.2025 (обновлено: 23:12 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/aeroporty-2010354050.html
Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения
Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:04:00+03:00
2025-04-09T23:12:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
внуково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.Кореняко отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов."По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:47", - сообщили в авиагавани.
https://ria.ru/20250408/samolet-2009950529.html
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, внуково (аэропорт), общество
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Внуково (аэропорт), Общество
Во Внуково и калужском аэропорту ввели временные ограничения

Росавияция: во Внуково и калужском аэропорту ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Временные ограничения введены на вылет и прием рейсов в аэропортах Внуково и Калуги, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он.
Кореняко отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:47", - сообщили в авиагавани.
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КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьВнуково (аэропорт)Общество
 
 
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