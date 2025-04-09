https://ria.ru/20250409/aeroport-2010355370.html

Во Внуково сняли временные ограничения

Во Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.04.2025

Во Внуково сняли временные ограничения

Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:16:00+03:00

2025-04-09T23:16:00+03:00

2025-04-09T23:21:00+03:00

внуково (аэропорт)

россия

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани."Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет с 23.05", - сообщила авиагавань.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://ria.ru/20250409/volgograd-2010156894.html

россия

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внуково (аэропорт), россия, москва