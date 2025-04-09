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Во Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
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23:16 09.04.2025 (обновлено: 23:21 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/aeroport-2010355370.html
Во Внуково сняли временные ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
Во Внуково сняли временные ограничения
Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 09.04.2025
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внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани."Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет с 23.05", - сообщила авиагавань.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250409/volgograd-2010156894.html
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внуково (аэропорт), россия, москва
Внуково (аэропорт), Россия, Москва
Во Внуково сняли временные ограничения

Аэропорт Внуково вновь заработал на прилет и вылет самолетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани.
"Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет с 23.05", - сообщила авиагавань.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Здание терминала в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Внуково (аэропорт)РоссияМосква
 
 
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