https://ria.ru/20250409/aeroport-2010355370.html
Во Внуково сняли временные ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.04.2025
Во Внуково сняли временные ограничения
Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:16:00+03:00
2025-04-09T23:16:00+03:00
2025-04-09T23:21:00+03:00
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет самолетов, сообщили в авиагавани."Аэропорт "Внуково" работает на прилет и вылет с 23.05", - сообщила авиагавань.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250409/volgograd-2010156894.html
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внуково (аэропорт), россия, москва
Внуково (аэропорт), Россия, Москва
Во Внуково сняли временные ограничения
Аэропорт Внуково вновь заработал на прилет и вылет самолетов