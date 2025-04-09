В США захотели штрафовать уклоняющихся от депортации мигрантов
Reuters: США будут штрафовать уклоняющихся от депортации мигрантов
© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики с США
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики с США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается штрафовать на сумму до 998 долларов в день и изымать имущество мигрантов, подлежащих депортации и не выехавших из страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы.
"Администрация Трампа планирует штрафовать мигрантов, в отношении которых вынесены постановления о депортации, на сумму до 998 долларов в день, если они не покинут США, а также конфисковывать их имущество, если они не заплатят", - говорится в сообщении со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
По словам неназванного чиновника администрации, Белый дом рассматривает возможность введения подобных мер на срок до пяти лет, в таком случае общая сумма штрафов для некоторых может превысить один миллион долларов.
Как отмечается, штрафы, предположительно, будут введены в рамках закона 1996 года, Трамп уже применял их во время своего первого президентского срока в 2018 году.
Ранее Верховный суд США отменил решение суда нижней инстанции, которое предписывало американской администрации приостановить депортации нелегальных мигрантов, пользуясь полномочиями военного времени.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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