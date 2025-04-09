АдГ впервые стала самой популярной партией в Германии, показал опрос
Ipsos: АдГ впервые в истории обогнала ХДС/ХСС в рейтинге политических партий ФРГ
© Getty Images / picture alliance/Josef HildenbrandЛоготип партии "Альтернатива для Германии"
© Getty Images / picture alliance/Josef Hildenbrand
Логотип партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, следует из данных опроса компании Ipsos.
Согласно данным опроса, приведенным на сайте компании, АдГ набрала 25%, обогнав ХДС/ХСС с 24% — самым низким показателем блока за три года ведения опросов. Социал-демократы продолжают стагнировать с 15%, партия "Зеленых" и "Левых" набрали 11%.
Опрос проводился с 4 по 5 апреля среди 1000 респондентов, которым задавался вопрос о том, кого бы они выбрали в случае очередного проведения выборов.
В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 февраля выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.