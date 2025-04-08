https://ria.ru/20250408/zhertvy-2009953883.html
Число жертв израильских ударов по сектору Газа составило 60 человек
Число жертв израильских ударов по сектору Газа составило 60 человек - РИА Новости, 08.04.2025
Число жертв израильских ударов по сектору Газа составило 60 человек
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали не менее 60 человек, сообщил во вторник телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:47:00+03:00
2025-04-08T09:47:00+03:00
2025-04-08T10:10:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009958393_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cbe17f8b4a94557fba3cd87ab1d30d0.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали не менее 60 человек, сообщил во вторник телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "По данным медицинских источников, число жертв израильских ударов по различным районам сектора Газа с утра понедельника возросло до 60", - передает телеканал. Удары наносились по объектам в районе городов Дейр-эль-Балах, Газа, Хан-Юнис и Джебалия, включая жилые дома. По данным медиков, в Хан-Юнисе семь человек, в том числе двое детей, погибли при обстреле центра бесплатной раздачи еды. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250407/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009958393_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_07c00b8d2a6769efec466d066f3528c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число жертв израильских ударов по сектору Газа составило 60 человек
Al-Jazeera: число жертв ударов Израиля по сектору Газа возросло до 60