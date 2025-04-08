https://ria.ru/20250408/zhaloba-2009937875.html

Жалоба защиты основателя Gulagu.net на приговор поступила в суд

Жалоба защиты основателя Gulagu.net на приговор поступила в суд - РИА Новости, 08.04.2025

Жалоба защиты основателя Gulagu.net на приговор поступила в суд

Апелляционная жалоба на заочный приговор основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* (внесен в реестр иноагентов) по делу о фейках о российской армии... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T07:08:00+03:00

2025-04-08T07:08:00+03:00

2025-04-08T07:08:00+03:00

происшествия

россия

саратовская область

франция

владимир осечкин

московский городской суд

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Апелляционная жалоба на заочный приговор основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* (внесен в реестр иноагентов) по делу о фейках о российской армии поступила в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Жалоба зарегистрирована в суде", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения не назначена. Суд в конце февраля заочно приговорил Осечкина* к восьми годам колонии, признав его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года он в интернете распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. Осечкин* заочно арестован и объявлен в международный розыск. Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Признан иностранным агентом на территории России

https://ria.ru/20250408/dolgi-2009933635.html

https://ria.ru/20250408/inoagent-2009925722.html

россия

саратовская область

франция

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происшествия, россия, саратовская область, франция, владимир осечкин, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)