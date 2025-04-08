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Жалоба защиты основателя Gulagu.net на приговор поступила в суд - РИА Новости, 08.04.2025
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07:08 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/zhaloba-2009937875.html
Жалоба защиты основателя Gulagu.net на приговор поступила в суд
Жалоба защиты основателя Gulagu.net на приговор поступила в суд - РИА Новости, 08.04.2025
Жалоба защиты основателя Gulagu.net на приговор поступила в суд
Апелляционная жалоба на заочный приговор основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* (внесен в реестр иноагентов) по делу о фейках о российской армии... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:08:00+03:00
2025-04-08T07:08:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
франция
владимир осечкин
московский городской суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Апелляционная жалоба на заочный приговор основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* (внесен в реестр иноагентов) по делу о фейках о российской армии поступила в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Жалоба зарегистрирована в суде", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения не назначена. Суд в конце февраля заочно приговорил Осечкина* к восьми годам колонии, признав его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года он в интернете распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. Осечкин* заочно арестован и объявлен в международный розыск. Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.* Признан иностранным агентом на территории России
https://ria.ru/20250408/dolgi-2009933635.html
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россия
саратовская область
франция
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происшествия, россия, саратовская область, франция, владимир осечкин, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Саратовская область, Франция, Владимир Осечкин, Московский городской суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Жалоба защиты основателя Gulagu.net на приговор поступила в суд

Жалоба защиты основателя Gulagu.net Осечкина на приговор поступила в Мосгорсуд

© Фото : Страница Владимира Осечкина в соцсетиВладимир Осечкин*
Владимир Осечкин* - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Страница Владимира Осечкина в соцсети
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Апелляционная жалоба на заочный приговор основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* (внесен в реестр иноагентов) по делу о фейках о российской армии поступила в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалоба зарегистрирована в суде", - сказал собеседник агентства.
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Иноагент Баунов* задолжал по налогам более 2 миллионов рублей
05:41
Дата рассмотрения не назначена.
Суд в конце февраля заочно приговорил Осечкина* к восьми годам колонии, признав его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года он в интернете распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе специальной военной операции.
Осечкин* заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Проект Gulagu.net в 2021 году привлек внимание к пыткам и сексуальному насилию над осужденными в Саратовской области, были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких сотрудников ФСИН. Основатель проекта, который проживает во Франции, уже был заочно арестован столичным судом в 2020 году по обвинению в мошенничестве.
* Признан иностранным агентом на территории России
Залина Маршенкулова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"**
01:28
 
ПроисшествияРоссияСаратовская областьФранцияВладимир ОсечкинМосковский городской судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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