https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2010125017.html

В Китае призвали Зеленского молить о пощаде

В Китае призвали Зеленского молить о пощаде - РИА Новости, 08.04.2025

В Китае призвали Зеленского молить о пощаде

Читатели китайского портала Tencent призвали Владимира Зеленского молить Россию о пощаде. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T23:00:00+03:00

2025-04-08T23:00:00+03:00

2025-04-08T23:00:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

нато

верховная рада украины

владимир путин

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008829339_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ca8194cba5b453c99e52dda960979947.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent призвали Владимира Зеленского молить Россию о пощаде."Зеленский приказал службам безопасности тщательно расследовать утечки проекта соглашения о добыче полезных ископаемых, а также проверить свое окружение на детекторе лжи. Зеленский считает, что у него в офисе завелся "крот". Это выглядит так, что Зеленский готовился по-тихому продать страну, но его ударили ножом в спину — и сделка сорвалась. В конце концов, это единственный для него выход — сбежать после продажи Украины и дать США закончить игру", — написал обозреватель портала.Читатели активно поддержали тезисы о провалах киевского режима."Западные страны во главе со Штатами так сильно подвели Украину! Они ответственны за разрушение Украины и нанесение ущерба России", — написал комментатор."Украинский народ выбрал на должность президента комика, но в итоге его судьба обернулась трагедией", — добавил другой."Предлагаю Зеленскому броситься в объятия России и молить о пощаде: и к черту вашу сделку по минералам, а также к черту НАТО и США", — высказался пользователь."Цыпленку не победить большого гуся", — резюмировал читатель.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250408/terrorizm-2010035865.html

https://ria.ru/20250408/peregovory-2010114147.html

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, владимир путин, китай