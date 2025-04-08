https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2010125017.html
В Китае призвали Зеленского молить о пощаде
В Китае призвали Зеленского молить о пощаде - РИА Новости, 08.04.2025
В Китае призвали Зеленского молить о пощаде
Читатели китайского портала Tencent призвали Владимира Зеленского молить Россию о пощаде. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T23:00:00+03:00
2025-04-08T23:00:00+03:00
2025-04-08T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent призвали Владимира Зеленского молить Россию о пощаде."Зеленский приказал службам безопасности тщательно расследовать утечки проекта соглашения о добыче полезных ископаемых, а также проверить свое окружение на детекторе лжи. Зеленский считает, что у него в офисе завелся "крот". Это выглядит так, что Зеленский готовился по-тихому продать страну, но его ударили ножом в спину — и сделка сорвалась. В конце концов, это единственный для него выход — сбежать после продажи Украины и дать США закончить игру", — написал обозреватель портала.Читатели активно поддержали тезисы о провалах киевского режима."Западные страны во главе со Штатами так сильно подвели Украину! Они ответственны за разрушение Украины и нанесение ущерба России", — написал комментатор."Украинский народ выбрал на должность президента комика, но в итоге его судьба обернулась трагедией", — добавил другой."Предлагаю Зеленскому броситься в объятия России и молить о пощаде: и к черту вашу сделку по минералам, а также к черту НАТО и США", — высказался пользователь."Цыпленку не победить большого гуся", — резюмировал читатель.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250408/terrorizm-2010035865.html
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