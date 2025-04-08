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Кандидат в президенты Польши разочаровался в Зеленском - РИА Новости, 08.04.2025
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01:04 08.04.2025 (обновлено: 14:13 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009924307.html
Кандидат в президенты Польши разочаровался в Зеленском
Кандидат в президенты Польши разочаровался в Зеленском - РИА Новости, 08.04.2025
Кандидат в президенты Польши разочаровался в Зеленском
Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что "глубоко разочарован" Владимиром... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T01:04:00+03:00
2025-04-08T14:13:00+03:00
в мире
украина
польша
кароль навроцкий
владимир зеленский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским.В эфире телеканала Trwam Навроцкий напомнил о том, что Польша не только оказывает Украине огромную экономическую и военную помощь, но и благодаря решениям Европейской комиссии оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса в различных отраслях. &quot;Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Напомню о поддержке, которую украинские беженцы получили от поляков, о действиях, предпринятых польским правительством, которые помогли украинской армии&quot;, — сказал политик.При этом он напомнил, что до сих пор не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины. "За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", — сказал Навроцкий. Он заявил, что, если победит на выборах, то постарается наладить отношения с Украиной, которые "будут основываться на принципах партнерства". "Я буду стремиться к восстановлению партнерских отношений с Украиной. Я регулярно говорю: Во-первых, Польша, во-первых, поляки. Если кому-то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру", — заключил кандидат в президенты.
https://ria.ru/20250405/ukraina-2009527666.html
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в мире, украина, польша, кароль навроцкий, владимир зеленский, право и справедливость
В мире, Украина, Польша, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Право и справедливость
Кандидат в президенты Польши разочаровался в Зеленском

Кандидат в президенты Польши Навроцкий разочаровался в Зеленском

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским.
В эфире телеканала Trwam Навроцкий напомнил о том, что Польша не только оказывает Украине огромную экономическую и военную помощь, но и благодаря решениям Европейской комиссии оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса в различных отраслях.
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"Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Напомню о поддержке, которую украинские беженцы получили от поляков, о действиях, предпринятых польским правительством, которые помогли украинской армии", — сказал политик.

При этом он напомнил, что до сих пор не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины.
"За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", — сказал Навроцкий.
Он заявил, что, если победит на выборах, то постарается наладить отношения с Украиной, которые "будут основываться на принципах партнерства".
"Я буду стремиться к восстановлению партнерских отношений с Украиной. Я регулярно говорю: Во-первых, Польша, во-первых, поляки. Если кому-то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру", — заключил кандидат в президенты.
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