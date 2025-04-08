США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский
Зеленский: США могут пропустить предстоящую встречу контактной группы по Украине
© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 8 апреля 2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 8 апреля 2025
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский посетовал, что представители США могут пропустить предстоящую на этой неделе встречу контактной группы по Украине, и выразил надежду, что Соединенные Штаты "изменят свою позицию".
Пресс-служба НАТО 2 апреля сообщила, что Великобритания и Франция проведут 10 апреля в штаб-квартире альянса заседание так называемой "коалиции желающих" на уровне министров обороны, на 11 апреля запланирована встреча контактной группы по Украине. Предыдущее заседание контактной группы по Украине состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча впервые прошла под председательством министра обороны Британии, а не главы Пентагона.
"Двадцать шестая встреча (контактной группы по Украине - ред.) состоится в Брюсселе. В четверг будет обсуждение "коалиции желающих", именно контингенты, это важный вопрос, который будет на повестке дня. В пятницу будет обсуждение острых вопросов… Британцы и Германия нам передали сигнал, что США могут не присутствовать. Нам есть что обсудить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".
По его словам, на заседании контактной группы по Украине планируется обсудить предоставление Киеву дополнительных оборонных пакетов, систем ПВО, а также открытие на украинской территории заводов по производству оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.