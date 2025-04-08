https://ria.ru/20250408/zelenskij-2010067971.html

США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский

США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.04.2025

США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский

Владимир Зеленский посетовал, что представители США могут пропустить предстоящую на этой неделе встречу контактной группы по Украине, и выразил надежду, что... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:02:00+03:00

2025-04-08T17:02:00+03:00

2025-04-08T17:36:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский посетовал, что представители США могут пропустить предстоящую на этой неделе встречу контактной группы по Украине, и выразил надежду, что Соединенные Штаты "изменят свою позицию". Пресс-служба НАТО 2 апреля сообщила, что Великобритания и Франция проведут 10 апреля в штаб-квартире альянса заседание так называемой "коалиции желающих" на уровне министров обороны, на 11 апреля запланирована встреча контактной группы по Украине. Предыдущее заседание контактной группы по Украине состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча впервые прошла под председательством министра обороны Британии, а не главы Пентагона. "Двадцать шестая встреча (контактной группы по Украине - ред.) состоится в Брюсселе. В четверг будет обсуждение "коалиции желающих", именно контингенты, это важный вопрос, который будет на повестке дня. В пятницу будет обсуждение острых вопросов… Британцы и Германия нам передали сигнал, что США могут не присутствовать. Нам есть что обсудить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное". По его словам, на заседании контактной группы по Украине планируется обсудить предоставление Киеву дополнительных оборонных пакетов, систем ПВО, а также открытие на украинской территории заводов по производству оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

https://ria.ru/20250403/zayavlenie-2009013474.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, министерство обороны сша