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США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.04.2025
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17:02 08.04.2025 (обновлено: 17:36 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/zelenskij-2010067971.html
США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский
США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.04.2025
США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский
Владимир Зеленский посетовал, что представители США могут пропустить предстоящую на этой неделе встречу контактной группы по Украине, и выразил надежду, что... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:02:00+03:00
2025-04-08T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский посетовал, что представители США могут пропустить предстоящую на этой неделе встречу контактной группы по Украине, и выразил надежду, что Соединенные Штаты "изменят свою позицию". Пресс-служба НАТО 2 апреля сообщила, что Великобритания и Франция проведут 10 апреля в штаб-квартире альянса заседание так называемой "коалиции желающих" на уровне министров обороны, на 11 апреля запланирована встреча контактной группы по Украине. Предыдущее заседание контактной группы по Украине состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча впервые прошла под председательством министра обороны Британии, а не главы Пентагона. "Двадцать шестая встреча (контактной группы по Украине - ред.) состоится в Брюсселе. В четверг будет обсуждение "коалиции желающих", именно контингенты, это важный вопрос, который будет на повестке дня. В пятницу будет обсуждение острых вопросов… Британцы и Германия нам передали сигнал, что США могут не присутствовать. Нам есть что обсудить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное". По его словам, на заседании контактной группы по Украине планируется обсудить предоставление Киеву дополнительных оборонных пакетов, систем ПВО, а также открытие на украинской территории заводов по производству оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский

Зеленский: США могут пропустить предстоящую встречу контактной группы по Украине

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 8 апреля 2025
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 8 апреля 2025
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский посетовал, что представители США могут пропустить предстоящую на этой неделе встречу контактной группы по Украине, и выразил надежду, что Соединенные Штаты "изменят свою позицию".
Пресс-служба НАТО 2 апреля сообщила, что Великобритания и Франция проведут 10 апреля в штаб-квартире альянса заседание так называемой "коалиции желающих" на уровне министров обороны, на 11 апреля запланирована встреча контактной группы по Украине. Предыдущее заседание контактной группы по Украине состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча впервые прошла под председательством министра обороны Британии, а не главы Пентагона.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине
7 апреля, 17:26
"Двадцать шестая встреча (контактной группы по Украине - ред.) состоится в Брюсселе. В четверг будет обсуждение "коалиции желающих", именно контингенты, это важный вопрос, который будет на повестке дня. В пятницу будет обсуждение острых вопросов… Британцы и Германия нам передали сигнал, что США могут не присутствовать. Нам есть что обсудить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".
По его словам, на заседании контактной группы по Украине планируется обсудить предоставление Киеву дополнительных оборонных пакетов, систем ПВО, а также открытие на украинской территории заводов по производству оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине
3 апреля, 03:35
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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