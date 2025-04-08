https://ria.ru/20250408/zaymy-2009937536.html
Исследование показало, кто активнее всех погашает займы досрочно
Исследование показало, кто активнее всех погашает займы досрочно - РИА Новости, 08.04.2025
Исследование показало, кто активнее всех погашает займы досрочно
Чаще всего досрочные погашения в России осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно, наименее активно -... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:00:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Чаще всего досрочные погашения в России осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно, наименее активно - продавцы, водители и рабочие, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "В топ-3 наименее активно совершающих досрочные погашения по займам входят продавцы. В общем объеме оформленных ими займов на ссуды с досрочным погашением в среднем приходится только 8,8%. Далее идут водители (7,1%) и рабочие (грузчики, кладовщики, монтажники, фасовщики, слесари и пр.) — 5,3%. В то же время чаще всего досрочные погашения осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно", - говорится в исследовании. При этом в гендерном разрезе досрочные погашения более характерны для заемщиков мужского пола. В общем объеме оформленных ими займов доля ссуд с досрочным погашением составляет чуть более трети (34,2%) против 27,4% среди заемщиков женского пола. "Также чаще гасят займы досрочно работающие на себя в статусе ИП или самозанятых (26,6%). Среди работающих по найму и пенсионеров показатели находятся на уровнях 14,8% и 12,2% соответственно", - отмечается в исследовании. Исследование учитывает частичное или полное досрочное погашение, в рамках него были проанализированы свыше 500 тысяч займов, выданных по всей России в первом квартале 2025 года.
https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html
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экономика, россия
Исследование показало, кто активнее всех погашает займы досрочно
Финансисты и IT-специалисты активнее всех погашают займы досрочно
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Чаще всего досрочные погашения в России осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно, наименее активно - продавцы, водители и рабочие, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"В топ-3 наименее активно совершающих досрочные погашения по займам входят продавцы. В общем объеме оформленных ими займов на ссуды с досрочным погашением в среднем приходится только 8,8%. Далее идут водители (7,1%) и рабочие (грузчики, кладовщики, монтажники, фасовщики, слесари и пр.) — 5,3%. В то же время чаще всего досрочные погашения осуществляют представители финансовой, IT и юридической сфер: 23,7%, 22,9% и 22,3% соответственно", - говорится в исследовании.
При этом в гендерном разрезе досрочные погашения более характерны для заемщиков мужского пола. В общем объеме оформленных ими займов доля ссуд с досрочным погашением составляет чуть более трети (34,2%) против 27,4% среди заемщиков женского пола.
"Также чаще гасят займы досрочно работающие на себя в статусе ИП или самозанятых (26,6%). Среди работающих по найму и пенсионеров показатели находятся на уровнях 14,8% и 12,2% соответственно", - отмечается в исследовании.
Исследование учитывает частичное или полное досрочное погашение, в рамках него были проанализированы свыше 500 тысяч займов, выданных по всей России
в первом квартале 2025 года.