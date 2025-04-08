https://ria.ru/20250408/zarplaty-2009926939.html

Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года

Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года - РИА Новости, 08.04.2025

Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года

Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5 процента,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T02:20:00+03:00

2025-04-08T02:20:00+03:00

2025-04-08T11:30:00+03:00

общество

жкх

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5 процента, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева."Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году — Прим. ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей — Прим. ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5 процента", - сказала Голубева.По ее данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей.Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.

https://ria.ru/20250314/zarplaty-2004895721.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, следственный комитет россии (ск рф)