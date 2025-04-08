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Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года - РИА Новости, 08.04.2025
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02:20 08.04.2025 (обновлено: 11:30 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/zarplaty-2009926939.html
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года - РИА Новости, 08.04.2025
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года
Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5 процента,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T02:20:00+03:00
2025-04-08T11:30:00+03:00
общество
жкх
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5 процента, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.&quot;Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году — Прим. ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей — Прим. ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5 процента&quot;, - сказала Голубева.По ее данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей.Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.
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общество, жкх, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, ЖКХ, Следственный комитет России (СК РФ)
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года

Юрист Голубева: зарплаты сотрудников прокуратуры, судов и СК вырастут с октября

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5 процента, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
«

"Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году — Прим. ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей — Прим. ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5 процента", - сказала Голубева.

По ее данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей.
Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года
14 марта, 02:18
 
ОбществоЖКХСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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