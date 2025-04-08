Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут с 1 октября 2025 года
Юрист Голубева: зарплаты сотрудников прокуратуры, судов и СК вырастут с октября
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы будут проиндексированы с 1 октября этого года на 4,5 процента, заявила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
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"Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году — Прим. ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей — Прим. ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5 процента", - сказала Голубева.
По ее данным, повышение заработных плат таких работников пройдет во всех российских регионах с учетом федеральных и региональных особенностей.
Голубева подчеркнула, что правила индексации зарплат работников государственных органов и муниципальных учреждений установлены трудовым законодательством и регулирующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию согласно условиям коллективных договоров или локальных нормативных актов.