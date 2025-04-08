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В Госдуму внесли проект о запрете продажи пневматических винтовок до 18 лет - РИА Новости, 08.04.2025
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10:41 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/zapret-2009963905.html
В Госдуму внесли проект о запрете продажи пневматических винтовок до 18 лет
В Госдуму внесли проект о запрете продажи пневматических винтовок до 18 лет - РИА Новости, 08.04.2025
В Госдуму внесли проект о запрете продажи пневматических винтовок до 18 лет
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:41:00+03:00
2025-04-08T10:41:00+03:00
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить продажу сигнальных пистолетов и пневматических винтовок только с 18 лет, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить возрастные ограничения на приобретение конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним, которые не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия в соответствии с заключением МВД России, предоставив такое право только гражданам РФ, достигшими возраста 18 лет", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что действующее законодательство не содержит возрастных ограничений для приобретения сходных с оружием изделий или пневматического оружия. Кроме того, авторы законопроекта подчеркивают, что возможность приобретения подобных изделий несовершеннолетними остается крайне высокой, поскольку их продажа осуществляется не только в интернет-магазинах, но и на других торговых площадках. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит уменьшить риск наступления трагических последствий безответственного использования пневматического оружия и конструктивно сходных с оружием изделий, а также обеспечит защиту несовершеннолетних и повышение общественной безопасности.
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о запрете продажи пневматических винтовок до 18 лет

ЛДПР внесла в Госдуму проект о продаже пневматических винтовок только с 18 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить продажу сигнальных пистолетов и пневматических винтовок только с 18 лет, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить возрастные ограничения на приобретение конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним, которые не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия в соответствии с заключением МВД России, предоставив такое право только гражданам РФ, достигшими возраста 18 лет", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что действующее законодательство не содержит возрастных ограничений для приобретения сходных с оружием изделий или пневматического оружия. Кроме того, авторы законопроекта подчеркивают, что возможность приобретения подобных изделий несовершеннолетними остается крайне высокой, поскольку их продажа осуществляется не только в интернет-магазинах, но и на других торговых площадках.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит уменьшить риск наступления трагических последствий безответственного использования пневматического оружия и конструктивно сходных с оружием изделий, а также обеспечит защиту несовершеннолетних и повышение общественной безопасности.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним
16 января, 09:39
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
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