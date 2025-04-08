https://ria.ru/20250408/zapad-2010030546.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции

Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 08.04.2025

Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции

Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад у Редкодуба, Дробышево, Нового и Кировска в ДНР, противник... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T15:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад у Редкодуба, Дробышево, Нового и Кировска в ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)