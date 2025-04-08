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Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 08.04.2025 (обновлено: 15:02 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/zapad-2010030546.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 08.04.2025
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции
Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад у Редкодуба, Дробышево, Нового и Кировска в ДНР, противник... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:32:00+03:00
2025-04-08T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад у Редкодуба, Дробышево, Нового и Кировска в ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции

Минобороны: "Запад" занял более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 220 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад у Редкодуба, Дробышево, Нового и Кировска в ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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