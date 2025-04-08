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Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 08.04.2025 (обновлено: 11:00 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/zaluzhnyy-2009964062.html
Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта
Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта - РИА Новости, 08.04.2025
Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта
США помогали Украине с планированием операций с начала конфликта, написал в соцсетях бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:43:00+03:00
2025-04-08T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
вооруженные силы украины
сша
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США помогали Украине с планированием операций с начала конфликта, написал в соцсетях бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он отметил, что в апреле 2022 года украинские представители размещались в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а позже — в Висбадене. Залужный добавил, что летом там же при поддержке Британии появился оперативный штаб, который участвовал в планировании операций ВСУ."В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", — говорится в публикации. В марте американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что якобы ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году же американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Также газета писала, что военные США, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20250408/swift-2009953569.html
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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, США, Украина
Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта

Экс-главком ВСУ Залужный подтвердил существование секретного штаба в Висбадене

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США помогали Украине с планированием операций с начала конфликта, написал в соцсетях бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Он отметил, что в апреле 2022 года украинские представители размещались в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а позже — в Висбадене.
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Залужный добавил, что летом там же при поддержке Британии появился оперативный штаб, который участвовал в планировании операций ВСУ.

"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", — говорится в публикации.

В марте американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что якобы ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году же американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Также газета писала, что военные США, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСШАУкраина
 
 
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