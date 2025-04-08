Залужный сделал неожиданное признание о начале конфликта
Экс-главком ВСУ Залужный подтвердил существование секретного штаба в Висбадене
© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США помогали Украине с планированием операций с начала конфликта, написал в соцсетях бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Он отметил, что в апреле 2022 года украинские представители размещались в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а позже — в Висбадене.
Он отметил, что в апреле 2022 года украинские представители размещались в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а позже — в Висбадене.
Залужный добавил, что летом там же при поддержке Британии появился оперативный штаб, который участвовал в планировании операций ВСУ.
"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", — говорится в публикации.
В марте американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что якобы ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году же американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Также газета писала, что военные США, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.
"В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", — говорится в публикации.
В марте американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что якобы ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году же американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Также газета писала, что военные США, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.