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Захарова высказалась об отношении США и Британии к нацизму
Захарова высказалась об отношении США и Британии к нацизму - РИА Новости, 08.04.2025
Захарова высказалась об отношении США и Британии к нацизму
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала плакат 1948 года известного российского карикатуриста Бориса Ефимова, высмеивающий практичное... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T23:09:00+03:00
2025-04-08T23:09:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала плакат 1948 года известного российского карикатуриста Бориса Ефимова, высмеивающий практичное отношение США и Великобритании к нацизму. "С 1948 года мало что изменилось", - написала Захарова в своем Telegram-канале и опубликовала плакат. На плакате с заголовком "Денацификация по англо-американски" генералы из США и Британии рассматривают "вскрытую" черепную коробку эсэсовца. "Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит", - говорит один генерал другому. Борис Ефимов (Фридлянд) родился в 1900 году в Киеве и умер в 2008 году в Москве. Известен многочисленными карикатурами, в том числе сделанными им с натуры в ходе Нюрнбергского процесса над лидерами нацистской Германии.
https://ria.ru/20250324/zapad-2007047596.html
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в мире, сша, россия, великобритания, мария захарова
В мире, США, Россия, Великобритания, Мария Захарова
Захарова высказалась об отношении США и Британии к нацизму
Захарова проиллюстрировала отношение Запада к нацизму плакатом 1948 года