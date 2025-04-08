https://ria.ru/20250408/zabajkale-2010070290.html

В Забайкалье женщина погибла, упав в реку от сильного ветра

В Забайкалье женщина погибла, упав в реку от сильного ветра - РИА Новости, 08.04.2025

В Забайкалье женщина погибла, упав в реку от сильного ветра

Женщина погибла, упав в реку с подвесного моста в Забайкалье из-за сильного ветра, ее ребенку оказывается помощь, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:06:00+03:00

2025-04-08T17:06:00+03:00

2025-04-08T17:06:00+03:00

происшествия

россия

нерчинский район

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Женщина погибла, упав в реку с подвесного моста в Забайкалье из-за сильного ветра, ее ребенку оказывается помощь, сообщило региональное СУСК РФ. "В средствах массовой информации появились данные о гибели женщины при переходе подвесного моста между поселком Приисковый и селом Михайловка Нерчинского района. Как сообщается, женщина стала жертвой сильного порыва ветра и вместе с ребенком упала в реку. Медицинским работникам после извлечения из реки спасти ее не удалось", - говорится в сообщении. Ребенку в настоящее время оказывается медицинская помощь. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что возбуждено дело по статье 293 УК РФ "Халатность". "Следователи установят организацию и лиц, в обязанности которых входит обслуживание моста и осуществление контроля за безопасностью граждан, и дадут их действиям принципиальную правовую оценку", - отмечает СУСК. В соцсетях расходятся кадры с этим подвесным мостом, он раскачивается на сильном ветру. Накануне региональный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о том, что днем 8 апреля и в течение суток 9 апреля местами по Забайкальскому краю ожидается ветер 25-30 м/с.

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html

https://ria.ru/20250408/plita-2010042801.html

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происшествия, россия, нерчинский район, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)