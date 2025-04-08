В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией
Песков: говорить о переговорах с Японией при антироссийском курсе не приходится
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. И, конечно, на фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, то есть слова о желании выйти на мирный договор - это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, - это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сейчас никаких контактов с японскими властями нет.
Ранее МИД Японии в своем докладе за 2025 год "Синяя книга" по дипломатии сохранил формулировку о "незаконной оккупации Россией северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды, но вновь подчеркнул нацеленность на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора.
Лавров прокомментировал возможность мирного договора с Японией
24 января, 16:58