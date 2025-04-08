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В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией - РИА Новости, 08.04.2025
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12:46 08.04.2025 (обновлено: 13:37 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/yaponiya-2009997253.html
В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией
В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией - РИА Новости, 08.04.2025
В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией
Говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:46:00+03:00
2025-04-08T13:37:00+03:00
в мире
токио
япония
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. И, конечно, на фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, то есть слова о желании выйти на мирный договор - это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, - это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что сейчас никаких контактов с японскими властями нет.Ранее МИД Японии в своем докладе за 2025 год "Синяя книга" по дипломатии сохранил формулировку о "незаконной оккупации Россией северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды, но вновь подчеркнул нацеленность на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора.
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в мире, токио, япония, россия, дмитрий песков
В мире, Токио, Япония, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией

Песков: говорить о переговорах с Японией при антироссийском курсе не приходится

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. И, конечно, на фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, то есть слова о желании выйти на мирный договор - это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, - это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сейчас никаких контактов с японскими властями нет.
Ранее МИД Японии в своем докладе за 2025 год "Синяя книга" по дипломатии сохранил формулировку о "незаконной оккупации Россией северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды, но вновь подчеркнул нацеленность на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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В миреТокиоЯпонияРоссияДмитрий Песков
 
 
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