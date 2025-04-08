https://ria.ru/20250408/yaponiya-2009997253.html

В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией

В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией - РИА Новости, 08.04.2025

В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией

Говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:46:00+03:00

2025-04-08T12:46:00+03:00

2025-04-08T13:37:00+03:00

в мире

токио

япония

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_bfb9e0599eec18c3efa71ea9698c3d90.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Говорить о переговорах по миру с Японией, пока Токио придерживается враждебного антироссийского курса, не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. И, конечно, на фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, то есть слова о желании выйти на мирный договор - это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, - это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что сейчас никаких контактов с японскими властями нет.Ранее МИД Японии в своем докладе за 2025 год "Синяя книга" по дипломатии сохранил формулировку о "незаконной оккупации Россией северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды, но вновь подчеркнул нацеленность на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора.

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367276.html

токио

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, токио, япония, россия, дмитрий песков