Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows
МВД: в WinRAR нашли уязвимость, позволяющую установить вредоносный код
© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты нашли уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR, которая позволяет обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код на Windows без предупреждения. Сценарий распространения предполагает скачивание архива, внутри которого, наряду с легитимными файлами, размещена ссылка, замаскированная под обычный документ. Открытие архива и взаимодействие с документом активирует вредоносное ПО без каких-либо подозрительных признаков", — говорится в релизе.
По данным управления, на территории России подтвержденных атак пока нет, но уязвимость может иметь высокий риск из-за широкого распространения WinRAR и обхода встроенной защиты Windows.
Ведомство порекомендовало не скачивать архивы из непроверенных источников и обновить WinRAR до версии 7.11 или выше.