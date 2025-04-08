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Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows - РИА Новости, 08.04.2025
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08:41 08.04.2025 (обновлено: 12:20 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/winrar-2009943522.html
Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows
Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows - РИА Новости, 08.04.2025
Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows
Специалисты нашли уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код, сообщило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:41:00+03:00
2025-04-08T12:20:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты нашли уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR, которая позволяет обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код на Windows без предупреждения. Сценарий распространения предполагает скачивание архива, внутри которого, наряду с легитимными файлами, размещена ссылка, замаскированная под обычный документ. Открытие архива и взаимодействие с документом активирует вредоносное ПО без каких-либо подозрительных признаков", — говорится в релизе.По данным управления, на территории России подтвержденных атак пока нет, но уязвимость может иметь высокий риск из-за широкого распространения WinRAR и обхода встроенной защиты Windows.Ведомство порекомендовало не скачивать архивы из непроверенных источников и обновить WinRAR до версии 7.11 или выше.
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технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows

МВД: в WinRAR нашли уязвимость, позволяющую установить вредоносный код

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты нашли уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR, которая позволяет обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код на Windows без предупреждения. Сценарий распространения предполагает скачивание архива, внутри которого, наряду с легитимными файлами, размещена ссылка, замаскированная под обычный документ. Открытие архива и взаимодействие с документом активирует вредоносное ПО без каких-либо подозрительных признаков", — говорится в релизе.
По данным управления, на территории России подтвержденных атак пока нет, но уязвимость может иметь высокий риск из-за широкого распространения WinRAR и обхода встроенной защиты Windows.
Ведомство порекомендовало не скачивать архивы из непроверенных источников и обновить WinRAR до версии 7.11 или выше.
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