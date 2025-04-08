https://ria.ru/20250408/winrar-2009943522.html

Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows

Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows - РИА Новости, 08.04.2025

Россиян предупредили об уязвимости в WinRAR, обходящей защиту Windows

Специалисты нашли уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код, сообщило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:41:00+03:00

2025-04-08T08:41:00+03:00

2025-04-08T12:20:00+03:00

технологии

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Специалисты нашли уязвимость в WinRAR, позволяющую обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR, которая позволяет обойти механизм защиты Windows и установить вредоносный код на Windows без предупреждения. Сценарий распространения предполагает скачивание архива, внутри которого, наряду с легитимными файлами, размещена ссылка, замаскированная под обычный документ. Открытие архива и взаимодействие с документом активирует вредоносное ПО без каких-либо подозрительных признаков", — говорится в релизе.По данным управления, на территории России подтвержденных атак пока нет, но уязвимость может иметь высокий риск из-за широкого распространения WinRAR и обхода встроенной защиты Windows.Ведомство порекомендовало не скачивать архивы из непроверенных источников и обновить WinRAR до версии 7.11 или выше.

https://ria.ru/20250407/smi-2009732662.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)