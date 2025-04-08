СМИ: ВСУ закупают оружие на деньги, выделенные на выплаты военным
Минобороны Украины закупает оружие на деньги, выделенные на выплаты военным
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения, пишет во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве.
"В январе-марте 2025 года минобороны начало использовать средства, которые были запланированы для использования в последние месяцы года. То есть за деньги, которые должны пойти на выплату денежного обеспечения военным в октябре-декабре, сейчас закупаются боеприпасы и другое вооружение", - говорится в материале на сайте "Экономической правды".
Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,9 миллиарда долларов.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.